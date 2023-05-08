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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 мая 2023 г. 09:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02%, составив 1,8774 маната, курс рубля вырос на 0,9% - до 0,0219 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8774

1 Российский рубль

0,0219

1 Австралийский доллар

1,1516

1 Аргентинское песо

0,0075

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3433

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0914

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0801

100 Чилийских песо

0,2139

1 Китайский юань

0,2459

1 Датская крона

0,2520

1 Грузинский лари

0,6851

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1509

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1675

1 Швейцарский франк

1,9126

1 Израильский шекель

0,4675

1 Канадский доллар

1,2716

1 Кувейтский динар

5,5489

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3831

1 Мексиканское песо

0,0957

1 Молдавский лей

0,0952

1 Египетский фунт

0,0549

1 Норвежская крона

0,1611

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4104

1 Сингапурский доллар

1,2836

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2973

1 Турецкая лира

0,0872

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2615

1 Новозеландский доллар

1,0736

Золото (1 унция)

3441,3100

Серебро (1 унция)

43,7385

Платина (1 унция)

1821,3630

Палладий (1 унция)

2574,4545
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.05.2023)

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