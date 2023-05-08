Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02%, составив 1,8774 маната, курс рубля вырос на 0,9% - до 0,0219 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8774
|
1 Российский рубль
|
0,0219
|
1 Австралийский доллар
|
1,1516
|
1 Аргентинское песо
|
0,0075
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3433
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0914
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1288
|
1 Чешская крона
|
0,0801
|
100 Чилийских песо
|
0,2139
|
1 Китайский юань
|
0,2459
|
1 Датская крона
|
0,2520
|
1 Грузинский лари
|
0,6851
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1509
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1675
|
1 Швейцарский франк
|
1,9126
|
1 Израильский шекель
|
0,4675
|
1 Канадский доллар
|
1,2716
|
1 Кувейтский динар
|
5,5489
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3831
|
1 Мексиканское песо
|
0,0957
|
1 Молдавский лей
|
0,0952
|
1 Египетский фунт
|
0,0549
|
1 Норвежская крона
|
0,1611
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4104
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2836
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2973
|
1 Турецкая лира
|
0,0872
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0555
|
1 Таджикский сомони
|
0,1561
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2615
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0736
|
Золото (1 унция)
|
3441,3100
|
Серебро (1 унция)
|
43,7385
|
Платина (1 унция)
|
1821,3630
|
Палладий (1 унция)
|
2574,4545