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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 апреля 2024 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8417 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8423

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1189

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3355

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0909

100 Вон Республики Корея

0,1256

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,1791

1 Китайский юань

0,2350

1 Датская крона

0,2469

1 Грузинский лари

0,6355

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1472

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1598

1 Швейцарский франк

1,8806

1 Израильский шекель

0,4552

1 Канадский доллар

1,2500

1 Кувейтский динар

5,5279

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3575

1 Мексиканское песо

0,1032

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0359

1 Норвежская крона

0,1583

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4301

1 Сингапурский доллар

1,2601

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2541

1 Турецкая лира

0,0530

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0438

100 Японских йен

1,1200

1 Новозеландский доллар

1,0227

Золото (1 унция)

3981,7145

Серебро (1 унция)

47,2583

Платина (1 унция)

1585,8535

Палладиум (1 унция)

1714,4075
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2024)

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