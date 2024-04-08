Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8417 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8423
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1189
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3355
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0909
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1256
|
1 Чешская крона
|
0,0728
|
100 Чилийских песо
|
0,1791
|
1 Китайский юань
|
0,2350
|
1 Датская крона
|
0,2469
|
1 Грузинский лари
|
0,6355
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1472
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1598
|
1 Швейцарский франк
|
1,8806
|
1 Израильский шекель
|
0,4552
|
1 Канадский доллар
|
1,2500
|
1 Кувейтский динар
|
5,5279
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3575
|
1 Мексиканское песо
|
0,1032
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,0359
|
1 Норвежская крона
|
0,1583
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4301
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2601
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2541
|
1 Турецкая лира
|
0,0530
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0438
|
100 Японских йен
|
1,1200
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0227
|
Золото (1 унция)
|
3981,7145
|
Серебро (1 унция)
|
47,2583
|
Платина (1 унция)
|
1585,8535
|
Палладиум (1 унция)
|
1714,4075