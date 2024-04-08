Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8417 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0184 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8423 1 Российский рубль 0,0184 1 Австралийский доллар 1,1189 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3355 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0909 100 Вон Республики Корея 0,1256 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,1791 1 Китайский юань 0,2350 1 Датская крона 0,2469 1 Грузинский лари 0,6355 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1472 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1598 1 Швейцарский франк 1,8806 1 Израильский шекель 0,4552 1 Канадский доллар 1,2500 1 Кувейтский динар 5,5279 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3575 1 Мексиканское песо 0,1032 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0359 1 Норвежская крона 0,1583 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4301 1 Сингапурский доллар 1,2601 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2541 1 Турецкая лира 0,0530 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0438 100 Японских йен 1,1200 1 Новозеландский доллар 1,0227 Золото (1 унция) 3981,7145 Серебро (1 унция) 47,2583 Платина (1 унция) 1585,8535 Палладиум (1 унция) 1714,4075 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.04.2024)