Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/9eaf1952-c721-3d99-8a8c-60566a7aa989.jpg https://static.report.az/photo/9eaf1952-c721-3d99-8a8c-60566a7aa989.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53% - до 1,8457, курс рубля вырос на 2,89% - до 0,0214 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8457 1 Российский рубль 0,0214 1 Австралийский доллар 1,2717 1 Аргентинское песо 0,0152 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3577 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1151 100 Вон Республики Корея 0,1388 1 Чешская крона 0,0753 100 Чилийских песо 0,2110 1 Китайский юань 0,2672 1 Датская крона 0,2482 1 Грузинский лари 0,5532 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2206 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1798 1 Швейцарский франк 1,8179 1 Израильский шекель 0,5259 1 Канадский доллар 1,3504 1 Кувейтский динар 5,5777 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0187 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4027 1 Мексиканское песо 0,0843 1 Молдавский лей 0,0925 1 Египетский фунт 0,0927 1 Норвежская крона 0,1930 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3980 1 Сингапурский доллар 1,2466 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3326 1 Турецкая лира 0,1153 1 Тайваньский доллар 0,0588 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3712 1 Новозеландский доллар 1,1706 Золото (1 унция) 3278,0250 Серебро (1 унция) 41,7645 Платина (1 унция) 1639,1060 Палладий (1 унция) 3854,1040 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.04.2022)