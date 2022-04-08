Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53% - до 1,8457, курс рубля вырос на 2,89% - до 0,0214 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8457
|
1 Российский рубль
|
0,0214
|
1 Австралийский доллар
|
1,2717
|
1 Аргентинское песо
|
0,0152
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3577
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1151
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1388
|
1 Чешская крона
|
0,0753
|
100 Чилийских песо
|
0,2110
|
1 Китайский юань
|
0,2672
|
1 Датская крона
|
0,2482
|
1 Грузинский лари
|
0,5532
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2206
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1798
|
1 Швейцарский франк
|
1,8179
|
1 Израильский шекель
|
0,5259
|
1 Канадский доллар
|
1,3504
|
1 Кувейтский динар
|
5,5777
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0187
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4027
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0925
|
1 Египетский фунт
|
0,0927
|
1 Норвежская крона
|
0,1930
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3980
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2466
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3326
|
1 Турецкая лира
|
0,1153
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0588
|
1 Таджикский сомони
|
0,1360
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3712
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1706
|
Золото (1 унция)
|
3278,0250
|
Серебро (1 унция)
|
41,7645
|
Платина (1 унция)
|
1639,1060
|
Палладий (1 унция)
|
3854,1040