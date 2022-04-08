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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 апреля 2022 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53% - до 1,8457, курс рубля вырос на 2,89% - до 0,0214 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8457

1 Российский рубль

0,0214

1 Австралийский доллар

1,2717

1 Аргентинское песо

0,0152

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3577

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1151

100 Вон Республики Корея

0,1388

1 Чешская крона

0,0753

100 Чилийских песо

0,2110

1 Китайский юань

0,2672

1 Датская крона

0,2482

1 Грузинский лари

0,5532

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2206

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1798

1 Швейцарский франк

1,8179

1 Израильский шекель

0,5259

1 Канадский доллар

1,3504

1 Кувейтский динар

5,5777

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0187

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4027

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0925

1 Египетский фунт

0,0927

1 Норвежская крона

0,1930

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3980

1 Сингапурский доллар

1,2466

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3326

1 Турецкая лира

0,1153

1 Тайваньский доллар

0,0588

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3712

1 Новозеландский доллар

1,1706

Золото (1 унция)

3278,0250

Серебро (1 унция)

41,7645

Платина (1 унция)

1639,1060

Палладий (1 унция)

3854,1040
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2022)

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