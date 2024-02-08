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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 февраля 2024 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8323 маната, курс рубля снизился на 0,5% и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8323

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1083

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3420

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0899

100 Вон Республики Корея

0,1280

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1782

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2457

1 Грузинский лари

0,6398

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1467

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1624

1 Швейцарский франк

1,9463

1 Израильский шекель

0,4650

1 Канадский доллар

1,2632

1 Кувейтский динар

5,5212

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3567

1 Мексиканское песо

0,0996

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1606

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4217

1 Сингапурский доллар

1,2646

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2546

1 Турецкая лира

0,0556

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0452

100 Японских йен

1,1446

1 Новозеландский доллар

1,0386

Золото (1 унция)

3453,9240

Серебро (1 унция)

37,8132

Платина (1 унция)

1501,1170

Палладиум (1 унция)

1525,0615
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.02.2024)

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