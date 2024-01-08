Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 1,8587 маната, курс рубля - на 0,5%, до 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8587 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1386 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5147 1 Бразильский реал 0,3487 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0907 100 Вон Республики Корея 0,1291 1 Чешская крона 0,0755 100 Чилийских песо 0,1910 1 Китайский юань 0,2375 1 Датская крона 0,2492 1 Грузинский лари 0,6334 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1593 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1653 1 Швейцарский франк 1,9957 1 Израильский шекель 0,4620 1 Канадский доллар 1,2711 1 Кувейтский динар 5,5295 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3655 1 Мексиканское песо 0,1006 1 Молдавский лей 0,0972 1 Египетский фунт 0,0552 1 Норвежская крона 0,1645 100 Узбекских сумов 0,0138 1 Польский злотый 0,4271 1 Сингапурский доллар 1,2772 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2687 1 Турецкая лира 0,0571 1 Тайваньский доллар 0,0549 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0446 100 Японских йен 1,1767 1 Новозеландский доллар 1,0599 Золото (1 унция) 3460,8090 Серебро (1 унция) 39,1320 Платина (1 унция) 1626,7300 Палладиум (1 унция) 1736,1250 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.01.2024)