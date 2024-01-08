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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 января 2024 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 1,8587 маната, курс рубля - на 0,5%, до 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8587

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1386

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5147

1 Бразильский реал

0,3487

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0907

100 Вон Республики Корея

0,1291

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,1910

1 Китайский юань

0,2375

1 Датская крона

0,2492

1 Грузинский лари

0,6334

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1593

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1653

1 Швейцарский франк

1,9957

1 Израильский шекель

0,4620

1 Канадский доллар

1,2711

1 Кувейтский динар

5,5295

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3655

1 Мексиканское песо

0,1006

1 Молдавский лей

0,0972

1 Египетский фунт

0,0552

1 Норвежская крона

0,1645

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4271

1 Сингапурский доллар

1,2772

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2687

1 Турецкая лира

0,0571

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0446

100 Японских йен

1,1767

1 Новозеландский доллар

1,0599

Золото (1 унция)

3460,8090

Серебро (1 унция)

39,1320

Платина (1 унция)

1626,7300

Палладиум (1 унция)

1736,1250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.01.2024)

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