Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2020)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,56%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,56% - до 2,0841 маната, курс рубля – на 44% - до 0,0229 маната.