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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2020) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,56%
Финансы
8 января 2021 г. 10:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,56% - до 2,0841 маната, курс рубля – на 44% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0841

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,3203

1 Аргентинское песо

0,0200

1 Белорусский рубль

0,6628

1 Бразильский реал

0,3147

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1103

100 Вон Республики Корея

0,1551

1 Чешская крона

0,0795

100 Чилийских песо

0,2395

1 Китайский юань

0,2629

1 Датская крона

0,2802

1 Грузинский лари

0,5146

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3053

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2075

1 Швейцарский франк

1,9195

1 Израильский шекель

0,5347

1 Канадский доллар

1,3406

1 Кувейтский динар

5,6015

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4205

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0987

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2016

100 Узбекских сум

0,0163

1 Польский злотый

0,4614

1 Сингапурский доллар

1,2824

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4569

1 Турецкая лира

0,2318

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0603

100 Японских йен

1,6374

1 Новозеландский доллар

1,2346

Золото (1 унция)

3247,4165

Серебро (1 унция)

45,9588

Платина (1 унция)

1901,8155

Палладий (1 унция)

4131,4250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.01.2021)

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