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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 декабря 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8293 маната, курс рубля - на 0,5% - до 0,0182 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8293

1 Российский рубль

0,0182

1 Австралийский доллар

1,1098

1 Аргентинское песо

0,0047

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3467

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0895

100 Вон Республики Корея

0,1283

1 Чешская крона

0,0753

100 Чилийских песо

0,1949

1 Китайский юань

0,2374

1 Датская крона

0,2453

1 Грузинский лари

0,6349

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1332

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1622

1 Швейцарский франк

1,9419

1 Израильский шекель

0,4584

1 Канадский доллар

1,2497

1 Кувейтский динар

5,5098

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3635

1 Мексиканское песо

0,0982

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1548

100 Узбекских сум

0,0138

1 Польский злотый

0,4227

1 Сингапурский доллар

1,2660

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2567

1 Турецкая лира

0,0588

1 Тайваньский доллар

0,0539

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,1586

1 Новозеландский доллар

1,0407

Золото (1 унция)

3444,0725

Серебро (1 унция)

40,4790

Платина (1 унция)

1514,1135

Палладий (1 унция)

1605,5735
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.12.2023)

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