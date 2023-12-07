Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/a512ee9d-d63c-3900-b057-ec969c01864d.png https://static.report.az/photo/a512ee9d-d63c-3900-b057-ec969c01864d.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8293 маната, курс рубля - на 0,5% - до 0,0182 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8293 1 Российский рубль 0,0182 1 Австралийский доллар 1,1098 1 Аргентинское песо 0,0047 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3467 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0895 100 Вон Республики Корея 0,1283 1 Чешская крона 0,0753 100 Чилийских песо 0,1949 1 Китайский юань 0,2374 1 Датская крона 0,2453 1 Грузинский лари 0,6349 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1332 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1622 1 Швейцарский франк 1,9419 1 Израильский шекель 0,4584 1 Канадский доллар 1,2497 1 Кувейтский динар 5,5098 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3635 1 Мексиканское песо 0,0982 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1548 100 Узбекских сум 0,0138 1 Польский злотый 0,4227 1 Сингапурский доллар 1,2660 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2567 1 Турецкая лира 0,0588 1 Тайваньский доллар 0,0539 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0464 100 Японских йен 1,1586 1 Новозеландский доллар 1,0407 Золото (1 унция) 3444,0725 Серебро (1 унция) 40,4790 Платина (1 унция) 1514,1135 Палладий (1 унция) 1605,5735 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.12.2023)