Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,09%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 2,0628 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0229 маната.