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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2020) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,09%
Финансы
7 декабря 2020 г. 09:51
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 2,0628 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0628

1 Российский рубль

0.0229

1 Австралийский доллар

1.2628

1 Аргентинское песо

0.0208

1 Белорусский рубль

0.6612

1 Бразильский реал

0.3314

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1116

100 Вон Республики Корея

0.1571

1 Чешская крона

0.0779

100 Чилийских песо

0.2282

1 Китайский юань

0.2602

1 Датская крона

0.2771

1 Грузинский лари

0.5157

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2821

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2011

1 Швейцарский франк

1.9083

1 Израильский шекель

0.5205

1 Канадский доллар

1.3293

1 Кувейтский динар

5.5862

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4177

1 Мексиканское песо

0.0858

1 Молдавский лей

0.0980

1 Египетский фунт

0.1085

1 Норвежская крона

0.1930

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4619

1 Сингапурский доллар

1.2739

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4468

1 Турецкая лира

0.2175

1 Тайваньский доллар

0.0602

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0601

100 Японских йен

1.6346

1 Новозеландский доллар

1.1965

Золото (1 унция)

3123.5208

Серебро (1 унция)

40.8905

Платина (1 унция)

1771.1790

Палладий (1 унция)

4005.6335
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.12.2020)

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