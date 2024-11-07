Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,8255 маната, курс рубля упал на 0,6% - до 0,0174 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8255 1 Российский рубль 0,0174 1 Австралийский доллар 1,1256 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2994 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0966 100 Вон Республики Корея 0,1216 1 Чешская крона 0,0720 100 Чилийских песо 0,1770 1 Китайский юань 0,2370 1 Датская крона 0,2448 1 Грузинский лари 0,6235 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,1967 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1569 1 Швейцарский франк 1,9412 1 Израильский шекель 0,4565 1 Канадский доллар 1,2235 1 Кувейтский динар 5,5395 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3853 1 Мексиканское песо 0,0843 1 Молдавский лей 0,0956 1 Египетский фунт 0,0345 1 Норвежская крона 0,1538 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4195 1 Сингапурский доллар 1,2781 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2480 1 Турецкая лира 0,0497 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1592 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1025 1 Новозеландский доллар 1,0169 Золото (1 унция) 4515,7610 Серебро (1 унция) 52,7315 Платина (1 унция) 1670,4795 Палладиум (1 унция) 1742,6275 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram