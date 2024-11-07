Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,8255 маната, курс рубля упал на 0,6% - до 0,0174 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8255
|
1 Российский рубль
|
0,0174
|
1 Австралийский доллар
|
1,1256
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,2994
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0966
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1216
|
1 Чешская крона
|
0,0720
|
100 Чилийских песо
|
0,1770
|
1 Китайский юань
|
0,2370
|
1 Датская крона
|
0,2448
|
1 Грузинский лари
|
0,6235
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1967
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1569
|
1 Швейцарский франк
|
1,9412
|
1 Израильский шекель
|
0,4565
|
1 Канадский доллар
|
1,2235
|
1 Кувейтский динар
|
5,5395
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3853
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0956
|
1 Египетский фунт
|
0,0345
|
1 Норвежская крона
|
0,1538
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4195
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2781
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2480
|
1 Турецкая лира
|
0,0497
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1025
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0169
|
Золото (1 унция)
|
4515,7610
|
Серебро (1 унция)
|
52,7315
|
Платина (1 унция)
|
1670,4795
|
Палладиум (1 унция)
|
1742,6275