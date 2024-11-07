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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 ноября 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,8255 маната, курс рубля упал на 0,6% - до 0,0174 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8255

1 Российский рубль

0,0174

1 Австралийский доллар

1,1256

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2994

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0966

100 Вон Республики Корея

0,1216

1 Чешская крона

0,0720

100 Чилийских песо

0,1770

1 Китайский юань

0,2370

1 Датская крона

0,2448

1 Грузинский лари

0,6235

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,1967

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1569

1 Швейцарский франк

1,9412

1 Израильский шекель

0,4565

1 Канадский доллар

1,2235

1 Кувейтский динар

5,5395

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3853

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0345

1 Норвежская крона

0,1538

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4195

1 Сингапурский доллар

1,2781

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2480

1 Турецкая лира

0,0497

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1025

1 Новозеландский доллар

1,0169

Золото (1 унция)

4515,7610

Серебро (1 унция)

52,7315

Платина (1 унция)

1670,4795

Палладиум (1 унция)

1742,6275
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2024)

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