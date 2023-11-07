Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8201 маната, курс рубля - на 0,5% - до 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8201
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,0942
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3478
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0926
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1299
|
1 Чешская крона
|
0,0741
|
100 Чилийских песо
|
0,1928
|
1 Китайский юань
|
0,2336
|
1 Датская крона
|
0,2440
|
1 Грузинский лари
|
0,6307
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0958
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1555
|
1 Швейцарский франк
|
1,8877
|
1 Израильский шекель
|
0,4373
|
1 Канадский доллар
|
1,2388
|
1 Кувейтский динар
|
5,5042
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3642
|
1 Мексиканское песо
|
0,0967
|
1 Молдавский лей
|
0,0945
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1534
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,4084
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2560
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2463
|
1 Турецкая лира
|
0,0597
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0528
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0472
|
100 Японских йен
|
1,1313
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0085
|
Золото (1 унция)
|
3351,2270
|
Серебро (1 унция)
|
38,8941
|
Платина (1 унция)
|
1537,9220
|
Палладиум (1 унция)
|
1872,7540