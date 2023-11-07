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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 ноября 2023 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8201 маната, курс рубля - на 0,5% - до 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8201

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,0942

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3478

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0926

100 Вон Республики Корея

0,1299

1 Чешская крона

0,0741

100 Чилийских песо

0,1928

1 Китайский юань

0,2336

1 Датская крона

0,2440

1 Грузинский лари

0,6307

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0958

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1555

1 Швейцарский франк

1,8877

1 Израильский шекель

0,4373

1 Канадский доллар

1,2388

1 Кувейтский динар

5,5042

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3642

1 Мексиканское песо

0,0967

1 Молдавский лей

0,0945

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1534

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4084

1 Сингапурский доллар

1,2560

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2463

1 Турецкая лира

0,0597

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0472

100 Японских йен

1,1313

1 Новозеландский доллар

1,0085

Золото (1 унция)

3351,2270

Серебро (1 унция)

38,8941

Платина (1 унция)

1537,9220

Палладиум (1 унция)

1872,7540
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2023)

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