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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 октября 2024 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,8646 маната, курс рубля - понизился на 0,6% - до 0,0179 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8646

1 Российский рубль

0,0179

1 Австралийский доллар

1,1569

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3116

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0973

100 Вон Республики Корея

0,1262

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1839

1 Китайский юань

0,2422

1 Датская крона

0,2501

1 Грузинский лари

0,6200

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2298

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1639

1 Швейцарский франк

1,9819

1 Израильский шекель

0,4477

1 Канадский доллар

1,2516

1 Кувейтский динар

5,5522

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3977

1 Мексиканское песо

0,0882

1 Молдавский лей

0,0972

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1595

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4319

1 Сингапурский доллар

1,3032

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2852

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1443

1 Новозеландский доллар

1,0475

Золото (1 унция)

4499,2200

Серебро (1 унция)

54,5367

Платина (1 унция)

1675,5200

Палладий (1 унция)

1729,2485
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.10.2024)

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