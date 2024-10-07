Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,8646 маната, курс рубля - понизился на 0,6% - до 0,0179 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8646
|
1 Российский рубль
|
0,0179
|
1 Австралийский доллар
|
1,1569
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3116
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0973
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1262
|
1 Чешская крона
|
0,0736
|
100 Чилийских песо
|
0,1839
|
1 Китайский юань
|
0,2422
|
1 Датская крона
|
0,2501
|
1 Грузинский лари
|
0,6200
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2298
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1639
|
1 Швейцарский франк
|
1,9819
|
1 Израильский шекель
|
0,4477
|
1 Канадский доллар
|
1,2516
|
1 Кувейтский динар
|
5,5522
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3977
|
1 Мексиканское песо
|
0,0882
|
1 Молдавский лей
|
0,0972
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1595
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4319
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3032
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2852
|
1 Турецкая лира
|
0,0496
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0528
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1443
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0475
|
Золото (1 унция)
|
4499,2200
|
Серебро (1 унция)
|
54,5367
|
Платина (1 унция)
|
1675,5200
|
Палладий (1 унция)
|
1729,2485