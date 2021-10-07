Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,36% - до 1,9646, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0235 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9646 1 Российский рубль 0,0235 1 Австралийский доллар 1,2387 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6813 1 Бразильский реал 0,3095 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1134 100 Вон Республики Корея 0,1430 1 Чешская крона 0,0774 100 Чилийских песо 0,2087 1 Китайский юань 0,2638 1 Датская крона 0,2641 1 Грузинский лари 0,5405 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3097 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1932 1 Швейцарский франк 1,8330 1 Израильский шекель 0,5251 1 Канадский доллар 1,3511 1 Кувейтский динар 5,6379 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4064 1 Мексиканское песо 0,0827 1 Молдавский лей 0,0971 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1982 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4317 1 Сингапурский доллар 1,2515 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3961 1 Турецкая лира 0,1917 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0645 100 Японских йен 1,5257 1 Новозеландский доллар 1,1767 Золото (1 унция) 2991,7110 Серебро (1 унция) 38,3948 Платина (1 унция) 1670,9980 Палладий (1 унция) 3244,0590 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.10.2021)