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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 октября 2021 г. 09:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,36% - до 1,9646, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0235 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9646

1 Российский рубль

0,0235

1 Австралийский доллар

1,2387

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6813

1 Бразильский реал

0,3095

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1134

100 Вон Республики Корея

0,1430

1 Чешская крона

0,0774

100 Чилийских песо

0,2087

1 Китайский юань

0,2638

1 Датская крона

0,2641

1 Грузинский лари

0,5405

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3097

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1932

1 Швейцарский франк

1,8330

1 Израильский шекель

0,5251

1 Канадский доллар

1,3511

1 Кувейтский динар

5,6379

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4064

1 Мексиканское песо

0,0827

1 Молдавский лей

0,0971

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1982

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4317

1 Сингапурский доллар

1,2515

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3961

1 Турецкая лира

0,1917

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,5257

1 Новозеландский доллар

1,1767

Золото (1 унция)

2991,7110

Серебро (1 унция)

38,3948

Платина (1 унция)

1670,9980

Палладий (1 унция)

3244,0590
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.10.2021)

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