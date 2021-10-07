Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,36% - до 1,9646, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0235 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9646
|
1 Российский рубль
|
0,0235
|
1 Австралийский доллар
|
1,2387
|
1 Аргентинское песо
|
0,0172
|
1 Белорусский рубль
|
0,6813
|
1 Бразильский реал
|
0,3095
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1134
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1430
|
1 Чешская крона
|
0,0774
|
100 Чилийских песо
|
0,2087
|
1 Китайский юань
|
0,2638
|
1 Датская крона
|
0,2641
|
1 Грузинский лари
|
0,5405
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3097
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1932
|
1 Швейцарский франк
|
1,8330
|
1 Израильский шекель
|
0,5251
|
1 Канадский доллар
|
1,3511
|
1 Кувейтский динар
|
5,6379
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4064
|
1 Мексиканское песо
|
0,0827
|
1 Молдавский лей
|
0,0971
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1982
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4317
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2515
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3961
|
1 Турецкая лира
|
0,1917
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0645
|
100 Японских йен
|
1,5257
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1767
|
Золото (1 унция)
|
2991,7110
|
Серебро (1 унция)
|
38,3948
|
Платина (1 унция)
|
1670,9980
|
Палладий (1 унция)
|
3244,0590