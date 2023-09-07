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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8221 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0173 маната.
Финансы
7 сентября 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8221 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0173 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8221

1 Российский рубль

0,0173

1 Австралийский доллар

1,0823

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3415

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0884

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0750

100 Чилийских песо

0,1944

1 Китайский юань

0,2321

1 Датская крона

0,2443

1 Грузинский лари

0,6478

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1247

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1529

1 Швейцарский франк

1,9062

1 Израильский шекель

0,4431

1 Канадский доллар

1,2453

1 Кувейтский динар

5,5105

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3635

1 Мексиканское песо

0,0962

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0140

1 Польский злотый

0,3989

1 Сингапурский доллар

1,2456

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2488

1 Турецкая лира

0,0634

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1520

1 Новозеландский доллар

0,9982

Золото (1 унция)

3262,6825

Серебро (1 унция)

39,2947

Платина (1 унция)

1552,4400

Палладиум (1 унция)

2052,9625
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.09.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.09.2023)

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