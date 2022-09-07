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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 сентября 2022 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,50%, до 1,6824 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0277 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6824

1 Российский рубль

0,0277

1 Австралийский доллар

1,1416

1 Аргентинское песо

0,0121

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3237

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0979

100 Вон Республики Корея

0,1226

1 Чешская крона

0,0683

100 Чилийских песо

0,1904

1 Китайский юань

0,2437

1 Датская крона

0,2262

1 Грузинский лари

0,5923

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

1,9519

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1571

1 Швейцарский франк

1,7261

1 Израильский шекель

0,4953

1 Канадский доллар

1,2895

1 Кувейтский динар

5,5001

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3774

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0879

1 Египетский фунт

0,0884

1 Норвежская крона

0,1688

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3551

1 Сингапурский доллар

1,2062

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2021

1 Турецкая лира

0,0932

1 Тайваньский доллар

0,0550

1 Таджикский сомони

0,1577

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1810

1 Новозеландский доллар

1,0222

Золото (1 унция)

2879,9615

Серебро (1 унция)

30,4756

Платина (1 унция)

1443,7505

Палладий (1 унция)

3386,1450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.09.2022)

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