Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,50%, до 1,6824 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0277 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6824 1 Российский рубль 0,0277 1 Австралийский доллар 1,1416 1 Аргентинское песо 0,0121 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3237 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0979 100 Вон Республики Корея 0,1226 1 Чешская крона 0,0683 100 Чилийских песо 0,1904 1 Китайский юань 0,2437 1 Датская крона 0,2262 1 Грузинский лари 0,5923 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 1,9519 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1571 1 Швейцарский франк 1,7261 1 Израильский шекель 0,4953 1 Канадский доллар 1,2895 1 Кувейтский динар 5,5001 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,3774 1 Мексиканское песо 0,0843 1 Молдавский лей 0,0879 1 Египетский фунт 0,0884 1 Норвежская крона 0,1688 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3551 1 Сингапурский доллар 1,2062 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2021 1 Турецкая лира 0,0932 1 Тайваньский доллар 0,0550 1 Таджикский сомони 0,1577 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1810 1 Новозеландский доллар 1,0222 Золото (1 унция) 2879,9615 Серебро (1 унция) 30,4756 Платина (1 унция) 1443,7505 Палладий (1 унция) 3386,1450 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.09.2022)