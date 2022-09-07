Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,50%, до 1,6824 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0277 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6824
|
1 Российский рубль
|
0,0277
|
1 Австралийский доллар
|
1,1416
|
1 Аргентинское песо
|
0,0121
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3237
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0979
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1226
|
1 Чешская крона
|
0,0683
|
100 Чилийских песо
|
0,1904
|
1 Китайский юань
|
0,2437
|
1 Датская крона
|
0,2262
|
1 Грузинский лари
|
0,5923
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9519
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1571
|
1 Швейцарский франк
|
1,7261
|
1 Израильский шекель
|
0,4953
|
1 Канадский доллар
|
1,2895
|
1 Кувейтский динар
|
5,5001
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3774
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0879
|
1 Египетский фунт
|
0,0884
|
1 Норвежская крона
|
0,1688
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3551
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2062
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2021
|
1 Турецкая лира
|
0,0932
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0550
|
1 Таджикский сомони
|
0,1577
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1810
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0222
|
Золото (1 унция)
|
2879,9615
|
Серебро (1 унция)
|
30,4756
|
Платина (1 унция)
|
1443,7505
|
Палладий (1 унция)
|
3386,1450