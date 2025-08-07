О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
7 августа 2025 г. 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8%, до 1,9844 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,03%, до 2,1250 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9844

100 российских рублей

2,1250

1 австралийский доллар

1,1079

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0144

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1229

1 чешская крона

0,0808

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2659

1 грузинский лари

0,6298

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2728

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1771

1 швейцарский франк

2,1119

1 израильский шекель

0,4950

1 канадский доллар

1,2381

1 кувейтский динар

5,5661

100 казахстанских тенге

0,3163

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4985

1 молдавский лей

0,1006

1 норвежская крона

0,1673

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,5990

1 польский злотый

0,4644

1 румынский лей

0,3910

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3241

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3183

1 Турецкая лира

0,0418

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1540

1 Новозеландский доллар

1,0114

Золото

5742,6000

Серебро

64,6961

Платина

2266,6185

Палладий

1956,8870
