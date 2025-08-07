Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8%, до 1,9844 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,03%, до 2,1250 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9844
|
100 российских рублей
|
2,1250
|
1 австралийский доллар
|
1,1079
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
1,0144
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1229
|
1 чешская крона
|
0,0808
|
1 китайский юань
|
0,2368
|
1 датская крона
|
0,2659
|
1 грузинский лари
|
0,6298
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2728
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1771
|
1 швейцарский франк
|
2,1119
|
1 израильский шекель
|
0,4950
|
1 канадский доллар
|
1,2381
|
1 кувейтский динар
|
5,5661
|
100 казахстанских тенге
|
0,3163
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4985
|
1 молдавский лей
|
0,1006
|
1 норвежская крона
|
0,1673
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,5990
|
1 польский злотый
|
0,4644
|
1 румынский лей
|
0,3910
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3241
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3183
|
1 Турецкая лира
|
0,0418
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1540
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0114
|
Золото
|
5742,6000
|
Серебро
|
64,6961
|
Платина
|
2266,6185
|
Палладий
|
1956,8870