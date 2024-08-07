Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8551 маната, курс рубля упал на 1% и составил 0,0198 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8551
|
1 Российский рубль
|
0,0198
|
1 Австралийский доллар
|
1,1148
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3002
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0923
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1234
|
1 Чешская крона
|
0,0734
|
100 Чилийских песо
|
0,1799
|
1 Китайский юань
|
0,2367
|
1 Датская крона
|
0,2486
|
1 Грузинский лари
|
0,6285
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1598
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0106
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1615
|
1 Швейцарский франк
|
1,9793
|
1 Израильский шекель
|
0,4434
|
1 Канадский доллар
|
1,2343
|
1 Кувейтский динар
|
5,5583
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3773
|
1 Мексиканское песо
|
0,0877
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,0346
|
1 Норвежская крона
|
0,1561
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4308
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2794
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2696
|
1 Турецкая лира
|
0,0507
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0520
|
1 Таджикский сомони
|
0,1599
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0414
|
100 Японских йен
|
1,1515
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0218
|
Золото (1 унция)
|
4068,8905
|
Серебро (1 унция)
|
46,3046
|
Платина (1 унция)
|
1570,5620
|
Палладиум (1 унция)
|
1505,5710