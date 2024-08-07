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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 августа 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8551 маната, курс рубля упал на 1% и составил 0,0198 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8551

1 Российский рубль

0,0198

1 Австралийский доллар

1,1148

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3002

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0923

100 Вон Республики Корея

0,1234

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1799

1 Китайский юань

0,2367

1 Датская крона

0,2486

1 Грузинский лари

0,6285

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1598

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1615

1 Швейцарский франк

1,9793

1 Израильский шекель

0,4434

1 Канадский доллар

1,2343

1 Кувейтский динар

5,5583

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3773

1 Мексиканское песо

0,0877

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0346

1 Норвежская крона

0,1561

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4308

1 Сингапурский доллар

1,2794

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2696

1 Турецкая лира

0,0507

1 Тайваньский доллар

0,0520

1 Таджикский сомони

0,1599

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0414

100 Японских йен

1,1515

1 Новозеландский доллар

1,0218

Золото (1 унция)

4068,8905

Серебро (1 унция)

46,3046

Платина (1 унция)

1570,5620

Палладиум (1 унция)

1505,5710
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2024)

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