Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8692 маната, курс рубля снизился на 1,7% - 0,0177 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8692
|
1 Российский рубль
|
0,0177
|
1 Австралийский доллар
|
1,1173
|
1 Аргентинское песо
|
0,0061
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3487
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0919
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1304
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,1995
|
1 Китайский юань
|
0,2363
|
1 Датская крона
|
0,2509
|
1 Грузинский лари
|
0,6521
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1649
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1607
|
1 Швейцарский франк
|
1,9439
|
1 Израильский шекель
|
0,4643
|
1 Канадский доллар
|
1,2706
|
1 Кувейтский динар
|
5,5317
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3731
|
1 Мексиканское песо
|
0,0996
|
1 Молдавский лей
|
0,0968
|
1 Египетский фунт
|
0,0549
|
1 Норвежская крона
|
0,1676
|
100 Узбекских сумов
|
0,0146
|
1 Польский злотый
|
0,4217
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2679
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2727
|
1 Турецкая лира
|
0,0630
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0536
|
1 Таджикский сомони
|
0,1558
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1960
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0373
|
Золото (1 унция)
|
3295,4840
|
Серебро (1 унция)
|
39,9755
|
Платина (1 унция)
|
1578,7475
|
Палладий (1 унция)
|
2154,1125