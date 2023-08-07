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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 августа 2023 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8692 маната, курс рубля снизился на 1,7% - 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8692

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,1173

1 Аргентинское песо

0,0061

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3487

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0919

100 Вон Республики Корея

0,1304

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,1995

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2509

1 Грузинский лари

0,6521

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1649

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1607

1 Швейцарский франк

1,9439

1 Израильский шекель

0,4643

1 Канадский доллар

1,2706

1 Кувейтский динар

5,5317

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3731

1 Мексиканское песо

0,0996

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,0549

1 Норвежская крона

0,1676

100 Узбекских сумов

0,0146

1 Польский злотый

0,4217

1 Сингапурский доллар

1,2679

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2727

1 Турецкая лира

0,0630

1 Тайваньский доллар

0,0536

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1960

1 Новозеландский доллар

1,0373

Золото (1 унция)

3295,4840

Серебро (1 унция)

39,9755

Платина (1 унция)

1578,7475

Палладий (1 унция)

2154,1125
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2023)

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