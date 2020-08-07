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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2020) По данным ЦБА курс евро вырос на 0,37%
Финансы
7 августа 2020 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,37% - до 2,0120 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0120

1 Российский рубль

0.0232

1 Австралийский доллар

1.2251

1 Аргентинское песо

0.0234

1 Белорусский рубль

0.6966

1 Бразильский реал

0.3188

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0971

100 Вон Республики Корея

0.1432

1 Чешская крона

0.0763

100 Чилийских песо

0.2201

1 Китайский юань

0.2440

1 Датская крона

0.2701

1 Грузинский лари

0.5533

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2300

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1949

1 Швейцарский франк

1.8637

1 Израильский шекель

0.4996

1 Канадский доллар

1.2725

1 Кувейтский динар

5.5638

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1126

1 Малазийский ринггит

0.4054

1 Мексиканское песо

0.0756

1 Молдавский лей

0.1028

1 Египетский фунт

0.1066

1 Норвежская крона

0.1885

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4548

1 Сингапурский доллар

1.2398

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.4018

1 Турецкая лира

0.2340

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0614

100 Японских йен

1.6105

1 Новозеландский доллар

1.1336

Золото (1 унция)

3502.8670

Серебро (1 унция)

48.3613

Платина (1 унция)

1649.9690

Палладий (1 унция)

3751.7385

 

 

 

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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.08.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2020)

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