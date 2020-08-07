Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2020)

По данным ЦБА курс евро вырос на 0,37%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,37% - до 2,0120 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0232 маната.