Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 2,0001 маната, курс 100 рублей вырос на 0,7% - до 2,1587 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 2,0001 1 Российский рубль 2,1587 1 Австралийский доллар 1,1057 1 Белорусский рубль 0,5728 1 Болгарский леви 1,0234 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 100 Вон Республики Корея 0,1244 1 Чешская крона 0,0812 1 Китайский юань 0,2370 1 Датская крона 0,2681 1 Грузинский лари 0,6259 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0198 1 Британский фунт стерлингов 2,3150 100 Иранских риалов 0,0283 1 Шведская крона 0,1775 1 Швейцарский франк 2,1385 1 Израильский шекель 0,5081 1 Канадский доллар 1,2468 1 Кувейтский динар 5,5688 100 Казахстанских тенге 0,3272 1 Катарский реал 0,4664 1 Киргизский сом 0,0195 100 Венгерских форинтов 0,5016 1 Молдавский лей 0,1009 1 Норвежская крона 0,1683 100 Узбекских сумов 0,0134 100 Пакистанских рупий 0,5978 1 Польский злотый 0,4713 1 Румынский лей 0,3954 1 Сербский динар 0,0171 1 Сингапурский доллар 1,3315 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3401 1 Турецкая лира 0,0426 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0407 1 Японская йена 1,1725 1 Новозеландский доллар 1,0217 Золото (1 унция) 5622,9795 Серебро (1 унция) 62,0725 Платина (1 унция) 2328,6175 Палладиум (1 унция) 1898,3390 Подпишитесь на наш Telegram канал

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