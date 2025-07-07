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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 июля 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 2,0001 маната, курс 100 рублей вырос на 0,7% - до 2,1587 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0001

1 Российский рубль

2,1587

1 Австралийский доллар

1,1057

1 Белорусский рубль

0,5728

1 Болгарский леви

1,0234

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

100 Вон Республики Корея

0,1244

1 Чешская крона

0,0812

1 Китайский юань

0,2370

1 Датская крона

0,2681

1 Грузинский лари

0,6259

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0198

1 Британский фунт стерлингов

2,3150

100 Иранских риалов

0,0283

1 Шведская крона

0,1775

1 Швейцарский франк

2,1385

1 Израильский шекель

0,5081

1 Канадский доллар

1,2468

1 Кувейтский динар

5,5688

100 Казахстанских тенге

0,3272

1 Катарский реал

0,4664

1 Киргизский сом

0,0195

100 Венгерских форинтов

0,5016

1 Молдавский лей

0,1009

1 Норвежская крона

0,1683

100 Узбекских сумов

0,0134

100 Пакистанских рупий

0,5978

1 Польский злотый

0,4713

1 Румынский лей

0,3954

1 Сербский динар

0,0171

1 Сингапурский доллар

1,3315

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3401

1 Турецкая лира

0,0426

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

1 Японская йена

1,1725

1 Новозеландский доллар

1,0217

Золото (1 унция)

5622,9795

Серебро (1 унция)

62,0725

Платина (1 унция)

2328,6175

Палладиум (1 унция)

1898,3390
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.07.2025)

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