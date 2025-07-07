Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 2,0001 маната, курс 100 рублей вырос на 0,7% - до 2,1587 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0001
|
1 Российский рубль
|
2,1587
|
1 Австралийский доллар
|
1,1057
|
1 Белорусский рубль
|
0,5728
|
1 Болгарский леви
|
1,0234
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1244
|
1 Чешская крона
|
0,0812
|
1 Китайский юань
|
0,2370
|
1 Датская крона
|
0,2681
|
1 Грузинский лари
|
0,6259
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0198
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3150
|
100 Иранских риалов
|
0,0283
|
1 Шведская крона
|
0,1775
|
1 Швейцарский франк
|
2,1385
|
1 Израильский шекель
|
0,5081
|
1 Канадский доллар
|
1,2468
|
1 Кувейтский динар
|
5,5688
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3272
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5016
|
1 Молдавский лей
|
0,1009
|
1 Норвежская крона
|
0,1683
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
100 Пакистанских рупий
|
0,5978
|
1 Польский злотый
|
0,4713
|
1 Румынский лей
|
0,3954
|
1 Сербский динар
|
0,0171
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3315
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3401
|
1 Турецкая лира
|
0,0426
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
1 Японская йена
|
1,1725
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0217
|
Золото (1 унция)
|
5622,9795
|
Серебро (1 унция)
|
62,0725
|
Платина (1 унция)
|
2328,6175
|
Палладиум (1 унция)
|
1898,3390