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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,5% - до 1,8516 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0185 маната.
Финансы
7 июля 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2023)
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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,5% - до 1,8516 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8516

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1282

1 Аргентинское песо

0,0065

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3457

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0891

100 Вон Республики Корея

0,1302

1 Чешская крона

0,0774

100 Чилийских песо

0,2115

1 Китайский юань

0,2347

1 Датская крона

0,2485

1 Грузинский лари

0,6549

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1659

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1556

1 Швейцарский франк

1,8976

1 Израильский шекель

0,4573

1 Канадский доллар

1,2721

1 Кувейтский динар

5,5297

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3639

1 Мексиканское песо

0,0988

1 Молдавский лей

0,0929

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1580

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4131

1 Сингапурский доллар

1,2563

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2671

1 Турецкая лира

0,0651

1 Тайваньский доллар

0,0543

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1819

1 Новозеландский доллар

1,0493

Золото (1 унция)

3251,2755

Серебро (1 унция)

38,5951

Платина (1 унция)

1541,0500

Палладиум (1 унция)

2120,6395
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.07.2023)

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