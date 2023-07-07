Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,5% - до 1,8516 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8516
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1282
|
1 Аргентинское песо
|
0,0065
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3457
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0891
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1302
|
1 Чешская крона
|
0,0774
|
100 Чилийских песо
|
0,2115
|
1 Китайский юань
|
0,2347
|
1 Датская крона
|
0,2485
|
1 Грузинский лари
|
0,6549
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1659
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1556
|
1 Швейцарский франк
|
1,8976
|
1 Израильский шекель
|
0,4573
|
1 Канадский доллар
|
1,2721
|
1 Кувейтский динар
|
5,5297
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3639
|
1 Мексиканское песо
|
0,0988
|
1 Молдавский лей
|
0,0929
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1580
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4131
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2563
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2671
|
1 Турецкая лира
|
0,0651
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0543
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1819
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0493
|
Золото (1 унция)
|
3251,2755
|
Серебро (1 унция)
|
38,5951
|
Платина (1 унция)
|
1541,0500
|
Палладиум (1 унция)
|
2120,6395