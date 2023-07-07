Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,5% - до 1,8516 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0185 маната.

https://static.report.az/photo/cd731d4c-28b0-4bcf-8821-8b3a1d39fcb4.jpg https://static.report.az/photo/cd731d4c-28b0-4bcf-8821-8b3a1d39fcb4.jpg Freepik.com

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,5% - до 1,8516 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0185 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8516 1 Российский рубль 0,0185 1 Австралийский доллар 1,1282 1 Аргентинское песо 0,0065 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3457 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0891 100 Вон Республики Корея 0,1302 1 Чешская крона 0,0774 100 Чилийских песо 0,2115 1 Китайский юань 0,2347 1 Датская крона 0,2485 1 Грузинский лари 0,6549 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1659 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1556 1 Швейцарский франк 1,8976 1 Израильский шекель 0,4573 1 Канадский доллар 1,2721 1 Кувейтский динар 5,5297 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3639 1 Мексиканское песо 0,0988 1 Молдавский лей 0,0929 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1580 100 Узбекских сумов 0,0147 1 Польский злотый 0,4131 1 Сингапурский доллар 1,2563 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2671 1 Турецкая лира 0,0651 1 Тайваньский доллар 0,0543 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1819 1 Новозеландский доллар 1,0493 Золото (1 унция) 3251,2755 Серебро (1 унция) 38,5951 Платина (1 унция) 1541,0500 Палладиум (1 унция) 2120,6395 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.07.2023)