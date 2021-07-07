Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 2,0105, курс рубля на 1,3% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0105
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2746
|
1 Аргентинское песо
|
0,0177
|
1 Белорусский рубль
|
0,6693
|
1 Бразильский реал
|
0,3269
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1185
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1496
|
1 Чешская крона
|
0,0785
|
100 Чилийских песо
|
0,2272
|
1 Китайский юань
|
0, 2627
|
1 Датская крона
|
0,2704
|
1 Грузинский лари
|
0, 5405
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3469
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1979
|
1 Швейцарский франк
|
1,8403
|
1 Израильский шекель
|
0, 5189
|
1 Канадский доллар
|
1,3643
|
1 Кувейтский динар
|
5,6455
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4088
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0941
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0, 1952
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4456
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2617
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4212
|
1 Турецкая лира
|
0,1958
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0622
|
100 Японских йен
|
1,5367
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1934
|
Золото (1 унция)
|
3060,1615
|
Серебро (1 унция)
|
44,5327
|
Платина (1 унция)
|
1857,4030
|
Палладий (1 унция)
|
4748,3040