Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 2,0105, курс рубля на 1,3% - до 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0105 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,2746 1 Аргентинское песо 0,0177 1 Белорусский рубль 0,6693 1 Бразильский реал 0,3269 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1185 100 Вон Республики Корея 0,1496 1 Чешская крона 0,0785 100 Чилийских песо 0,2272 1 Китайский юань 0, 2627 1 Датская крона 0,2704 1 Грузинский лари 0, 5405 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3469 100 Индонезийских рупий 0, 0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1979 1 Швейцарский франк 1,8403 1 Израильский шекель 0, 5189 1 Канадский доллар 1,3643 1 Кувейтский динар 5,6455 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4088 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0, 1952 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4456 1 Сингапурский доллар 1,2617 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4212 1 Турецкая лира 0,1958 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0622 100 Японских йен 1,5367 1 Новозеландский доллар 1,1934 Золото (1 унция) 3060,1615 Серебро (1 унция) 44,5327 Платина (1 унция) 1857,4030 Палладий (1 унция) 4748,3040 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.07.2021)