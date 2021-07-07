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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 июля 2021 г. 10:09
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 2,0105, курс рубля на 1,3% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0105

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2746

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6693

1 Бразильский реал

0,3269

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1185

100 Вон Республики Корея

0,1496

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2272

1 Китайский юань

0, 2627

1 Датская крона

0,2704

1 Грузинский лари

0, 5405

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3469

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1979

1 Швейцарский франк

1,8403

1 Израильский шекель

0, 5189

1 Канадский доллар

1,3643

1 Кувейтский динар

5,6455

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4088

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0, 1952

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4456

1 Сингапурский доллар

1,2617

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4212

1 Турецкая лира

0,1958

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0622

100 Японских йен

1,5367

1 Новозеландский доллар

1,1934

Золото (1 унция)

3060,1615

Серебро (1 унция)

44,5327

Платина (1 унция)

1857,4030

Палладий (1 унция)

4748,3040
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.07.2021)

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