Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

https://static.report.az/photo/acb4ee8b-72f3-4001-a404-0d7df1db6c03.jpg https://static.report.az/photo/acb4ee8b-72f3-4001-a404-0d7df1db6c03.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,9230 маната, курс рубля понизился на 0,84% - до 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9230 1 Российский рубль 0.0237 1 Австралийский доллар 1.1845 1 Аргентинское песо 0.0240 1 Белорусский рубль 0.6977 1 Бразильский реал 0.3174 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1000 100 Вон Республики Корея 0.1425 1 Чешская крона 0.0721 100 Чилийских песо 0.2130 1 Китайский юань 0.2424 1 Датская крона 0.2581 1 Грузинский лари 0.5564 1 Гонконгский доллар 0.2194 1 Индийская рупия 0.0228 1 Британский фунт стерлингов 2.1260 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1839 1 Швейцарский франк 1.8033 1 Израильский шекель 0.4920 1 Канадский доллар 1.2545 1 Кувейтский динар 5.5271 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0216 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.3979 1 Мексиканское песо 0.0760 1 Молдавский лей 0.0982 1 Египетский фунт 0.1058 1 Норвежская крона 0.1809 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4306 1 Сингапурский доллар 1.2210 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3443 1 Турецкая лира 0.2477 1 Тайваньский доллар 0.0577 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.5834 1 Новозеландский доллар 1.1144 Золото (1 унция) 3032.8680 Серебро (1 унция) 30.9817 Платина (1 унция) 1402.1175 Палладий (1 унция) 3288.7945 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram









Турал Ибадлы Автор новости Турал Ибадлы Report.az https://static.report.az/photo/9eb03b1d-b61f-3925-a33c-f02a92431ad5_50.jpg Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.07.2020)