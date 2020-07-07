Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,9230 маната, курс рубля понизился на 0,84% - до 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9230
|
1 Российский рубль
|
0.0237
|
1 Австралийский доллар
|
1.1845
|
1 Аргентинское песо
|
0.0240
|
1 Белорусский рубль
|
0.6977
|
1 Бразильский реал
|
0.3174
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1000
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1425
|
1 Чешская крона
|
0.0721
|
100 Чилийских песо
|
0.2130
|
1 Китайский юань
|
0.2424
|
1 Датская крона
|
0.2581
|
1 Грузинский лари
|
0.5564
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1260
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0118
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1839
|
1 Швейцарский франк
|
1.8033
|
1 Израильский шекель
|
0.4920
|
1 Канадский доллар
|
1.2545
|
1 Кувейтский динар
|
5.5271
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0042
|
1 Киргизский сом
|
0.0216
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3979
|
1 Мексиканское песо
|
0.0760
|
1 Молдавский лей
|
0.0982
|
1 Египетский фунт
|
0.1058
|
1 Норвежская крона
|
0.1809
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4306
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2210
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3443
|
1 Турецкая лира
|
0.2477
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0577
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0630
|
100 Японских йен
|
1.5834
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1144
|
Золото (1 унция)
|
3032.8680
|
Серебро (1 унция)
|
30.9817
|
Платина (1 унция)
|
1402.1175
|
Палладий (1 унция)
|
3288.7945