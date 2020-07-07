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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
7 июля 2020 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,9230 маната, курс рубля понизился на 0,84% - до 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9230

1 Российский рубль

0.0237

1 Австралийский доллар

1.1845

1 Аргентинское песо

0.0240

1 Белорусский рубль

0.6977

1 Бразильский реал

0.3174

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1000

100 Вон Республики Корея

0.1425

1 Чешская крона

0.0721

100 Чилийских песо

0.2130

1 Китайский юань

0.2424

1 Датская крона

0.2581

1 Грузинский лари

0.5564

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.1260

100 Индонезийских рупий

0.0118

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1839

1 Швейцарский франк

1.8033

1 Израильский шекель

0.4920

1 Канадский доллар

1.2545

1 Кувейтский динар

5.5271

1 Казахстанский тенге

0.0042

1 Киргизский сом

0.0216

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.3979

1 Мексиканское песо

0.0760

1 Молдавский лей

0.0982

1 Египетский фунт

0.1058

1 Норвежская крона

0.1809

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4306

1 Сингапурский доллар

1.2210

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3443

1 Турецкая лира

0.2477

1 Тайваньский доллар

0.0577

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0630

100 Японских йен

1.5834

1 Новозеландский доллар

1.1144

Золото (1 унция)

3032.8680

Серебро (1 унция)

30.9817

Платина (1 унция)

1402.1175

Палладий (1 унция)

3288.7945

 

 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.07.2020)

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