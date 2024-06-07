Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8522 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8522 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1348 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3235 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0899 100 Вон Республики Корея 0,1242 1 Чешская крона 0,0754 100 Чилийских песо 0,1871 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2483 1 Грузинский лари 0,6029 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1744 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1637 1 Швейцарский франк 1,9104 1 Израильский шекель 0,4563 1 Канадский доллар 1,2440 1 Кувейтский динар 5,5501 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3620 1 Мексиканское песо 0,0947 1 Молдавский лей 0,0968 1 Египетский фунт 0,0358 1 Норвежская крона 0,1611 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4324 1 Сингапурский доллар 1,2639 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2537 1 Турецкая лира 0,0526 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1572 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0424 100 Японских йен 1,0928 1 Новозеландский доллар 1,0537 Золото (1 унция) 4056,7865 Серебро (1 унция) 53,5126 Платина (1 унция) 1716,9320 Палладиум (1 унция) 1582,2750 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.06.2024)