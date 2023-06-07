Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36%, составив 1,8167 маната, курс рубля упал на 0,95% - до 0,0209 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36%, составив 1,8167 маната, курс рубля упал на 0,95% - до 0,0209 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8167 1 Российский рубль 0,0209 1 Австралийский доллар 1,1350 1 Аргентинское песо 0,0070 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3462 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0883 100 Вон Республики Корея 0,1306 1 Чешская крона 0,0771 100 Чилийских песо 0,2135 1 Китайский юань 0,2388 1 Датская крона 0,2438 1 Грузинский лари 0,6507 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1114 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1554 1 Швейцарский франк 1,8736 1 Израильский шекель 0,4515 1 Канадский доллар 1,2680 1 Кувейтский динар 5,5250 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3691 1 Мексиканское песо 0,0978 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1531 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4060 1 Сингапурский доллар 1,2613 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2595 1 Турецкая лира 0,0759 1 Тайваньский доллар 0,0553 1 Таджикский сомони 0,1563 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2204 1 Новозеландский доллар 1,0328 Золото (1 унция) 3338,0350 Серебро (1 унция) 40,0571 Платина (1 унция) 1769,9210 Палладиум (1 унция) 2417,0090 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.06.2023)