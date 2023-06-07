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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36%, составив 1,8167 маната, курс рубля упал на 0,95% - до 0,0209 маната.
Финансы
7 июня 2023 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36%, составив 1,8167 маната, курс рубля упал на 0,95% - до 0,0209 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8167

1 Российский рубль

0,0209

1 Австралийский доллар

1,1350

1 Аргентинское песо

0,0070

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3462

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0883

100 Вон Республики Корея

0,1306

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2135

1 Китайский юань

0,2388

1 Датская крона

0,2438

1 Грузинский лари

0,6507

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1114

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1554

1 Швейцарский франк

1,8736

1 Израильский шекель

0,4515

1 Канадский доллар

1,2680

1 Кувейтский динар

5,5250

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3691

1 Мексиканское песо

0,0978

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1531

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4060

1 Сингапурский доллар

1,2613

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2595

1 Турецкая лира

0,0759

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1563

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2204

1 Новозеландский доллар

1,0328

Золото (1 унция)

3338,0350

Серебро (1 унция)

40,0571

Платина (1 унция)

1769,9210

Палладиум (1 унция)

2417,0090
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.06.2023)

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