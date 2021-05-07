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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,55%
Финансы
7 мая 2021 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,55% - до 2,0515 маната, курс рубля на 0,88% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0515

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,3220

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6688

1 Бразильский реал

0,3222

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1196

100 Вон Республики Корея

0,1516

1 Чешская крона

0,0798

100 Чилийских песо

0,2431

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2759

1 Грузинский лари

0,4940

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3645

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2018

1 Швейцарский франк

1,8740

1 Израильский шекель

0,5219

1 Канадский доллар

1,3975

1 Кувейтский динар

5,6403

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4130

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2047

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4488

1 Сингапурский доллар

1,2759

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4372

1 Турецкая лира

0,2052

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5585

1 Новозеландский доллар

1,2294

Золото (1 унция)

3095,7765

Серебро (1 унция)

46,6625

Платина (1 унция)

2137,8350

Палладий (1 унция)

5037,5080
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2021)

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