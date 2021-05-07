Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,55% - до 2,0515 маната, курс рубля на 0,88% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0515
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,3220
|
1 Аргентинское песо
|
0,0181
|
1 Белорусский рубль
|
0,6688
|
1 Бразильский реал
|
0,3222
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1196
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1516
|
1 Чешская крона
|
0,0798
|
100 Чилийских песо
|
0,2431
|
1 Китайский юань
|
0,2632
|
1 Датская крона
|
0,2759
|
1 Грузинский лари
|
0,4940
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3645
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2018
|
1 Швейцарский франк
|
1,8740
|
1 Израильский шекель
|
0,5219
|
1 Канадский доллар
|
1,3975
|
1 Кувейтский динар
|
5,6403
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4130
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2047
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4488
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2759
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4372
|
1 Турецкая лира
|
0,2052
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0613
|
100 Японских йен
|
1,5585
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2294
|
Золото (1 унция)
|
3095,7765
|
Серебро (1 унция)
|
46,6625
|
Платина (1 унция)
|
2137,8350
|
Палладий (1 унция)
|
5037,5080