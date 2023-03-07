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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 марта 2023 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, составив 1,8172 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8172

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,1408

1 Аргентинское песо

0,0085

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3296

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0932

100 Вон Республики Корея

0,1309

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2127

1 Китайский юань

0,2451

1 Датская крона

0,2442

1 Грузинский лари

0,6538

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0475

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1628

1 Швейцарский франк

1,8282

1 Израильский шекель

0,4729

1 Канадский доллар

1,2491

1 Кувейтский динар

5,5422

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3798

1 Мексиканское песо

0,0945

1 Молдавский лей

0,0904

1 Египетский фунт

0,0552

1 Норвежская крона

0,1634

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3879

1 Сингапурский доллар

1,2639

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2611

1 Турецкая лира

0,0899

1 Тайваньский доллар

0,0556

1 Таджикский сомони

0,1584

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2497

1 Новозеландский доллар

1,0544

Золото (1 унция)

3140,2570

Серебро (1 унция)

35,8319

Платина (1 унция)

1661,8945

Палладий (1 унция)

2460,6225
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.03.2023)

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