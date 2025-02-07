Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,7647 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,3% - до 1,7571 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7647
|
100 российских рублей
|
1,7571
|
1 австралийский доллар
|
1,0682
|
1 белорусский рубль
|
0,4991
|
1 болгарский лев
|
0,9020
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1175
|
1 чешская крона
|
0,0703
|
1 китайский юань
|
0,2333
|
1 датская крона
|
0,2365
|
1 грузинский лари
|
0,6076
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,1127
|
10 000 иранских риалов
|
0,0297
|
1 шведская крона
|
0,1560
|
1 швейцарский франк
|
1,8759
|
1 израильский шекель
|
0,4785
|
1 канадский доллар
|
1,1871
|
1 кувейтский динар
|
5,5091
|
100 казахстанских тенге
|
0,3310
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4359
|
1 молдавский лей
|
0,0912
|
1 норвежская крона
|
0,1517
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6092
|
1 польский злотый
|
0,4206
|
1 румынский лей
|
0,3546
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2577
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2177
|
1 Турецкая лира
|
0,0472
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1207
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9650
|
Золото
|
4872,6335
|
Серебро
|
54,8067
|
Платина
|
1684,3090
|
Палладий
|
1671,0490