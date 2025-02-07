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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 февраля 2025 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,7647 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,3% - до 1,7571 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7647

100 российских рублей

1,7571

1 австралийский доллар

1,0682

1 белорусский рубль

0,4991

1 болгарский лев

0,9020

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1175

1 чешская крона

0,0703

1 китайский юань

0,2333

1 датская крона

0,2365

1 грузинский лари

0,6076

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,1127

10 000 иранских риалов

0,0297

1 шведская крона

0,1560

1 швейцарский франк

1,8759

1 израильский шекель

0,4785

1 канадский доллар

1,1871

1 кувейтский динар

5,5091

100 казахстанских тенге

0,3310

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4359

1 молдавский лей

0,0912

1 норвежская крона

0,1517

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6092

1 польский злотый

0,4206

1 румынский лей

0,3546

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2577

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2177

1 Турецкая лира

0,0472

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1207

1 Новозеландский доллар

0,9650

Золото

4872,6335

Серебро

54,8067

Платина

1684,3090

Палладий

1671,0490
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.02.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.02.2025)

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