Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,7647 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,3% - до 1,7571 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7647 100 российских рублей 1,7571 1 австралийский доллар 1,0682 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,9020 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1175 1 чешская крона 0,0703 1 китайский юань 0,2333 1 датская крона 0,2365 1 грузинский лари 0,6076 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0194 1 британский фунт 2,1127 10 000 иранских риалов 0,0297 1 шведская крона 0,1560 1 швейцарский франк 1,8759 1 израильский шекель 0,4785 1 канадский доллар 1,1871 1 кувейтский динар 5,5091 100 казахстанских тенге 0,3310 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4359 1 молдавский лей 0,0912 1 норвежская крона 0,1517 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6092 1 польский злотый 0,4206 1 румынский лей 0,3546 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2577 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2177 1 Турецкая лира 0,0472 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0410 100 Японских йен 1,1207 1 Новозеландский доллар 0,9650 Золото 4872,6335 Серебро 54,8067 Платина 1684,3090 Палладий 1671,0490 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.02.2025)