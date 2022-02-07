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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9447, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0224маната.
Финансы
7 февраля 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9447, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0224маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9447

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2055

1 Аргентинское песо

0,0161

1 Белорусский рубль

0,6603

1 Бразильский реал

0,3192

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1100

100 Вон Республики Корея

0,1417

1 Чешская крона

0,0799

100 Чилийских песо

0,2054

1 Китайский юань

0, 2674

1 Датская крона

0,2612

1 Грузинский лари

0,5716

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3000

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1855

1 Швейцарский франк

1,8371

1 Израильский шекель

0, 5306

1 Канадский доллар

1,3355

1 Кувейтский динар

5,6249

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4062

1 Мексиканское песо

0,0822

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1934

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4265

1 Сингапурский доллар

1,2630

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3913

1 Турецкая лира

0,1253

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0605

100 Японских йен

1,4747

1 Новозеландский доллар

1,1258

Золото (1 унция)

3077,8415

Серебро (1 унция)

38,7500

Платина (1 унция)

1748,3310

Палладий (1 унция)

3917,6415
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.02.2022)

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