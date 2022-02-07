Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9447, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0224маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9447, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0224маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9447 1 Российский рубль 0,0224 1 Австралийский доллар 1,2055 1 Аргентинское песо 0,0161 1 Белорусский рубль 0,6603 1 Бразильский реал 0,3192 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1100 100 Вон Республики Корея 0,1417 1 Чешская крона 0,0799 100 Чилийских песо 0,2054 1 Китайский юань 0, 2674 1 Датская крона 0,2612 1 Грузинский лари 0,5716 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3000 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1855 1 Швейцарский франк 1,8371 1 Израильский шекель 0, 5306 1 Канадский доллар 1,3355 1 Кувейтский динар 5,6249 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4062 1 Мексиканское песо 0,0822 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1934 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4265 1 Сингапурский доллар 1,2630 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3913 1 Турецкая лира 0,1253 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0605 100 Японских йен 1,4747 1 Новозеландский доллар 1,1258 Золото (1 унция) 3077,8415 Серебро (1 унция) 38,7500 Платина (1 унция) 1748,3310 Палладий (1 унция) 3917,6415 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.02.2022)