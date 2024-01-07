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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 января 2024 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% и составил 1,8602 маната, курс российского рубля упал на 0,5% и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8602

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1412

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5149

1 Бразильский реал

0,3487

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0910

100 Вон Республики Корея

0,1292

1 Чешская крона

0,0756

100 Чилийских песо

0,1910

1 Китайский юань

0,2379

1 Датская крона

0,2494

1 Грузинский лари

0,6334

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1623

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1658

1 Швейцарский франк

1,9999

1 Израильский шекель

0,4620

1 Канадский доллар

1,2722

1 Кувейтский динар

5,5263

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3652

1 Мексиканское песо

0,1007

1 Молдавский лей

0,0972

1 Египетский фунт

0,0552

1 Норвежская крона

0,1650

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4274

1 Сингапурский доллар

1,2786

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2687

1 Турецкая лира

0,0571

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0446

100 Японских йен

1,1754

1 Новозеландский доллар

1,0614

Золото (1 унция)

3477,2565

Серебро (1 унция)

39,4264

Платина (1 унция)

1639,1060

Палладиум (1 унция)

1751,9435
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2024)

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