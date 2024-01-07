Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% и составил 1,8602 маната, курс российского рубля упал на 0,5% и составил 0,0187 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8602
|
1 Российский рубль
|
0,0187
|
1 Австралийский доллар
|
1,1412
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5149
|
1 Бразильский реал
|
0,3487
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0910
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1292
|
1 Чешская крона
|
0,0756
|
100 Чилийских песо
|
0,1910
|
1 Китайский юань
|
0,2379
|
1 Датская крона
|
0,2494
|
1 Грузинский лари
|
0,6334
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1623
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1658
|
1 Швейцарский франк
|
1,9999
|
1 Израильский шекель
|
0,4620
|
1 Канадский доллар
|
1,2722
|
1 Кувейтский динар
|
5,5263
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3652
|
1 Мексиканское песо
|
0,1007
|
1 Молдавский лей
|
0,0972
|
1 Египетский фунт
|
0,0552
|
1 Норвежская крона
|
0,1650
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4274
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2786
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2687
|
1 Турецкая лира
|
0,0571
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0549
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0446
|
100 Японских йен
|
1,1754
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0614
|
Золото (1 унция)
|
3477,2565
|
Серебро (1 унция)
|
39,4264
|
Платина (1 унция)
|
1639,1060
|
Палладиум (1 унция)
|
1751,9435