Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% и составил 1,8602 маната, курс российского рубля упал на 0,5% и составил 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8602 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1412 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5149 1 Бразильский реал 0,3487 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0910 100 Вон Республики Корея 0,1292 1 Чешская крона 0,0756 100 Чилийских песо 0,1910 1 Китайский юань 0,2379 1 Датская крона 0,2494 1 Грузинский лари 0,6334 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1623 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1658 1 Швейцарский франк 1,9999 1 Израильский шекель 0,4620 1 Канадский доллар 1,2722 1 Кувейтский динар 5,5263 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3652 1 Мексиканское песо 0,1007 1 Молдавский лей 0,0972 1 Египетский фунт 0,0552 1 Норвежская крона 0,1650 100 Узбекских сумов 0,0138 1 Польский злотый 0,4274 1 Сингапурский доллар 1,2786 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2687 1 Турецкая лира 0,0571 1 Тайваньский доллар 0,0549 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0446 100 Японских йен 1,1754 1 Новозеландский доллар 1,0614 Золото (1 унция) 3477,2565 Серебро (1 унция) 39,4264 Платина (1 унция) 1639,1060 Палладиум (1 унция) 1751,9435 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.01.2024)