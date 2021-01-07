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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2020) По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,24%
Финансы
7 января 2021 г. 10:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% - до 2,0958 маната, курс рубля – на 44% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0958

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3261

1 Аргентинское песо

0,0200

1 Белорусский рубль

0,6628

1 Бразильский реал

0,3206

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1129

100 Вон Республики Корея

0,1564

1 Чешская крона

0,0800

100 Чилийских песо

0,2434

1 Китайский юань

0,2633

1 Датская крона

0,2817

1 Грузинский лари

0,5146

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3132

100 Индонезийских рупий

0,0122

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2082

1 Швейцарский франк

1,9348

1 Израильский шекель

0,5349

1 Канадский доллар

1,3414

1 Кувейтский динар

5,6076

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4240

1 Мексиканское песо

0,0865

1 Молдавский лей

0,0987

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2023

100 Узбекских сум

0,0163

1 Польский злотый

0,4634

1 Сингапурский доллар

1,2896

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4662

1 Турецкая лира

0,2327

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0601

100 Японских йен

1,6487

1 Новозеландский доллар

1,2402

Золото (1 унция)

3260,2685

Серебро (1 унция)

46,0617

Платина (1 унция)

1873,7145

Палладий (1 унция)

4150,6010
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2021)

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