Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,54% - до 1,7978 маната, курс российской валюты повысился на 4,18% - до 1,6866 маната за 100 рублей.