Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9%, до 1,7830, курс рубля - на 1,5%, до 0,0271 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7830 1 Российский рубль 0,0271 1 Австралийский доллар 1,1433 1 Аргентинское песо 0,0101 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3218 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0976 100 Вон Республики Корея 0,1295 1 Чешская крона 0,0734 100 Чилийских песо 0,1897 1 Китайский юань 0,2435 1 Датская крона 0,2397 1 Грузинский лари 0,6310 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,0720 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1631 1 Швейцарский франк 1,8030 1 Израильский шекель 0,4990 1 Канадский доллар 1,2503 1 Кувейтский динар 5,5360 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3880 1 Мексиканское песо 0,0862 1 Молдавский лей 0,0872 1 Египетский фунт 0,0691 1 Норвежская крона 0,1710 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3785 1 Сингапурский доллар 1,2534 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2613 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0556 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2419 1 Новозеландский доллар 1,0753 Золото (1 унция) 3011,8305 Серебро (1 унция) 37,9976 Платина (1 унция) 1705,1170 Палладий (1 унция) 3210,5775 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.12.2022)