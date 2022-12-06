Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9%, до 1,7830, курс рубля - на 1,5%, до 0,0271 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7830
|
1 Российский рубль
|
0,0271
|
1 Австралийский доллар
|
1,1433
|
1 Аргентинское песо
|
0,0101
|
1 Белорусский рубль
|
0,6731
|
1 Бразильский реал
|
0,3218
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0976
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1295
|
1 Чешская крона
|
0,0734
|
100 Чилийских песо
|
0,1897
|
1 Китайский юань
|
0,2435
|
1 Датская крона
|
0,2397
|
1 Грузинский лари
|
0,6310
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0720
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1631
|
1 Швейцарский франк
|
1,8030
|
1 Израильский шекель
|
0,4990
|
1 Канадский доллар
|
1,2503
|
1 Кувейтский динар
|
5,5360
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3880
|
1 Мексиканское песо
|
0,0862
|
1 Молдавский лей
|
0,0872
|
1 Египетский фунт
|
0,0691
|
1 Норвежская крона
|
0,1710
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3785
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2534
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2613
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0556
|
1 Таджикский сомони
|
0,1674
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2419
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0753
|
Золото (1 унция)
|
3011,8305
|
Серебро (1 унция)
|
37,9976
|
Платина (1 унция)
|
1705,1170
|
Палладий (1 унция)
|
3210,5775