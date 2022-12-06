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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
6 декабря 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9%, до 1,7830, курс рубля - на 1,5%, до 0,0271 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7830

1 Российский рубль

0,0271

1 Австралийский доллар

1,1433

1 Аргентинское песо

0,0101

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3218

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0976

100 Вон Республики Корея

0,1295

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1897

1 Китайский юань

0,2435

1 Датская крона

0,2397

1 Грузинский лари

0,6310

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,0720

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1631

1 Швейцарский франк

1,8030

1 Израильский шекель

0,4990

1 Канадский доллар

1,2503

1 Кувейтский динар

5,5360

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3880

1 Мексиканское песо

0,0862

1 Молдавский лей

0,0872

1 Египетский фунт

0,0691

1 Норвежская крона

0,1710

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3785

1 Сингапурский доллар

1,2534

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2613

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0556

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2419

1 Новозеландский доллар

1,0753

Золото (1 унция)

3011,8305

Серебро (1 унция)

37,9976

Платина (1 унция)

1705,1170

Палладий (1 унция)

3210,5775
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.12.2022)

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