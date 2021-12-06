Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9195, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0231 маната.

https://static.report.az/photo/80603319-c9dc-336a-9de6-eb9a0f3cae20.jpg https://static.report.az/photo/80603319-c9dc-336a-9de6-eb9a0f3cae20.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9195, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9195 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,1937 1 Аргентинское песо 0,0168 1 Белорусский рубль 0,6688 1 Бразильский реал 0,3007 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1059 100 Вон Республики Корея 0,1438 1 Чешская крона 0,0754 100 Чилийских песо 0,2021 1 Китайский юань 0, 2669 1 Датская крона 0,2581 1 Грузинский лари 0,5472 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,2499 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1856 1 Швейцарский франк 1,8467 1 Израильский шекель 0, 5368 1 Канадский доллар 1,3257 1 Кувейтский динар 5,6170 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4025 1 Мексиканское песо 0,0801 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1855 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4174 1 Сингапурский доллар 1,2420 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3776 1 Турецкая лира 0,1241 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0622 100 Японских йен 1,5045 1 Новозеландский доллар 1,1488 Золото (1 унция) 3032,6895 Серебро (1 унция) 38,2500 Платина (1 унция) 1601,6890 Палладий (1 унция) 3080,3745 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.12.2021)