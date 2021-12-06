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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9195, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0231 маната.
Финансы
6 декабря 2021 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9195, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9195

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,1937

1 Аргентинское песо

0,0168

1 Белорусский рубль

0,6688

1 Бразильский реал

0,3007

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1059

100 Вон Республики Корея

0,1438

1 Чешская крона

0,0754

100 Чилийских песо

0,2021

1 Китайский юань

0, 2669

1 Датская крона

0,2581

1 Грузинский лари

0,5472

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2499

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1856

1 Швейцарский франк

1,8467

1 Израильский шекель

0, 5368

1 Канадский доллар

1,3257

1 Кувейтский динар

5,6170

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4025

1 Мексиканское песо

0,0801

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1855

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4174

1 Сингапурский доллар

1,2420

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3776

1 Турецкая лира

0,1241

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0622

100 Японских йен

1,5045

1 Новозеландский доллар

1,1488

Золото (1 унция)

3032,6895

Серебро (1 унция)

38,2500

Платина (1 унция)

1601,6890

Палладий (1 унция)

3080,3745
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.12.2021)

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