Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2020)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,68%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 2,0092 маната, курс рубля - на 0,46% - до 0,0220 маната.