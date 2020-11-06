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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,68%
Финансы
6 ноября 2020 г. 10:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 2,0092 маната, курс рубля - на 0,46% - до 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0092

1 Российский рубль

0.0220

1 Австралийский доллар

1.2343

1 Аргентинское песо

0.0215

1 Белорусский рубль

0.6519

1 Бразильский реал

0.3069

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1082

100 Вон Республики Корея

0.1512

1 Чешская крона

0.0754

100 Чилийских песо

0.2249

1 Китайский юань

0.2565

1 Датская крона

0.2698

1 Грузинский лари

0.5000

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2314

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1950

1 Швейцарский франк

1.8813

1 Израильский шекель

0.5030

1 Канадский доллар

1.2987

1 Кувейтский динар

5.5632

1 Казахстанский тенге

0.0039

1 Киргизский сом

0.0210

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.4105

1 Мексиканское песо

0.0818

1 Молдавский лей

0.0989

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1842

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4436

1 Сингапурский доллар

1.2595

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4134

1 Турецкая лира

0.2019

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0602

100 Японских йен

1.6435

1 Новозеландский доллар

1.1529

Золото (1 унция)

3292.4410

Серебро (1 унция)

42.7470

Платина (1 унция)

1516.6040

Палладий (1 унция)

4077.6370
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2020)

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