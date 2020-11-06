Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 2,0092 маната, курс рубля - на 0,46% - до 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0092
|
1 Российский рубль
|
0.0220
|
1 Австралийский доллар
|
1.2343
|
1 Аргентинское песо
|
0.0215
|
1 Белорусский рубль
|
0.6519
|
1 Бразильский реал
|
0.3069
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1082
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1512
|
1 Чешская крона
|
0.0754
|
100 Чилийских песо
|
0.2249
|
1 Китайский юань
|
0.2565
|
1 Датская крона
|
0.2698
|
1 Грузинский лари
|
0.5000
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2314
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1950
|
1 Швейцарский франк
|
1.8813
|
1 Израильский шекель
|
0.5030
|
1 Канадский доллар
|
1.2987
|
1 Кувейтский динар
|
5.5632
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0039
|
1 Киргизский сом
|
0.0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4105
|
1 Мексиканское песо
|
0.0818
|
1 Молдавский лей
|
0.0989
|
1 Египетский фунт
|
0.1083
|
1 Норвежская крона
|
0.1842
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4436
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2595
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4134
|
1 Турецкая лира
|
0.2019
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0602
|
100 Японских йен
|
1.6435
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1529
|
Золото (1 унция)
|
3292.4410
|
Серебро (1 унция)
|
42.7470
|
Платина (1 унция)
|
1516.6040
|
Палладий (1 унция)
|
4077.6370