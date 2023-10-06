Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, составив 1,7920 маната, курс рубля сократился на 0,6% - до 0,0169 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7920 1 Российский рубль 0,0169 1 Австралийский доллар 1,0825 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5162 1 Бразильский реал 0,3290 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0870 100 Вон Республики Корея 0,1260 1 Чешская крона 0,0733 100 Чилийских песо 0,1860 1 Китайский юань 0,2329 1 Датская крона 0,2403 1 Грузинский лари 0,6355 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0700 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1543 1 Швейцарский франк 1,8609 1 Израильский шекель 0,4404 1 Канадский доллар 1,2396 1 Кувейтский динар 5,4977 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3603 1 Мексиканское песо 0,0928 1 Молдавский лей 0,0936 1 Египетский фунт 0,0551 1 Норвежская крона 0,1549 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,3896 1 Сингапурский доллар 1,2430 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2272 1 Турецкая лира 0,0614 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0464 100 Японских йен 1,1427 1 Новозеландский доллар 1,0128 Золото (1 унция) 3098,4880 Серебро (1 унция) 35,6487 Платина (1 унция) 1462,4335 Палладий (1 унция) 1955,3995 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.10.2023)