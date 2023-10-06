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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 октября 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, составив 1,7920 маната, курс рубля сократился на 0,6% - до 0,0169 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7920

1 Российский рубль

0,0169

1 Австралийский доллар

1,0825

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5162

1 Бразильский реал

0,3290

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0870

100 Вон Республики Корея

0,1260

1 Чешская крона

0,0733

100 Чилийских песо

0,1860

1 Китайский юань

0,2329

1 Датская крона

0,2403

1 Грузинский лари

0,6355

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0700

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1543

1 Швейцарский франк

1,8609

1 Израильский шекель

0,4404

1 Канадский доллар

1,2396

1 Кувейтский динар

5,4977

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3603

1 Мексиканское песо

0,0928

1 Молдавский лей

0,0936

1 Египетский фунт

0,0551

1 Норвежская крона

0,1549

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,3896

1 Сингапурский доллар

1,2430

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2272

1 Турецкая лира

0,0614

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,1427

1 Новозеландский доллар

1,0128

Золото (1 унция)

3098,4880

Серебро (1 унция)

35,6487

Платина (1 унция)

1462,4335

Палладий (1 унция)

1955,3995
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2023)

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