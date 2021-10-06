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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 октября 2021 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,9694, курс рубля не изменился - 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9694

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2336

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6801

1 Бразильский реал

0,3105

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1126

100 Вон Республики Корея

0,1426

1 Чешская крона

0,0778

100 Чилийских песо

0,2095

1 Китайский юань

0, 2638

1 Датская крона

0,2648

1 Грузинский лари

0, 5405

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3124

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1940

1 Швейцарский франк

1,8286

1 Израильский шекель

0, 5261

1 Канадский доллар

1,3482

1 Кувейтский динар

5,6375

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4066

1 Мексиканское песо

0,0824

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1987

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4275

1 Сингапурский доллар

1,2511

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4016

1 Турецкая лира

0,1913

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0643

100 Японских йен

1,5212

1 Новозеландский доллар

1,1768

Золото (1 унция)

2978,1280

Серебро (1 унция)

38,0840

Платина (1 унция)

1619,4625

Палладий (1 унция)

3237,17265
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2021)

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