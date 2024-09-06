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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 сентября 2024 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 1,8896 маната, курс рубля снизился на 0,52% - до 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8896

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1444

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3050

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0960

100 Вон Республики Корея

0,1280

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,1804

1 Китайский юань

0,2399

1 Датская крона

0,2533

1 Грузинский лари

0,6315

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2403

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1660

1 Швейцарский франк

2,0170

1 Израильский шекель

0,4589

1 Канадский доллар

1,2598

1 Кувейтский динар

5,5689

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3925

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0975

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1600

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4412

1 Сингапурский доллар

1,3087

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2918

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1888

1 Новозеландский доллар

1,0570

Золото (1 унция)

4282,1725

Серебро (1 унция)

49,0374

Платина (1 унция)

1585,6070

Палладий (1 унция)

1599,3175
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.09.2024)

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