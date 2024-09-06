Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 1,8896 маната, курс рубля снизился на 0,52% - до 0,0193 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8896 1 Российский рубль 0,0193 1 Австралийский доллар 1,1444 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3050 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0960 100 Вон Республики Корея 0,1280 1 Чешская крона 0,0755 100 Чилийских песо 0,1804 1 Китайский юань 0,2399 1 Датская крона 0,2533 1 Грузинский лари 0,6315 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2403 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1660 1 Швейцарский франк 2,0170 1 Израильский шекель 0,4589 1 Канадский доллар 1,2598 1 Кувейтский динар 5,5689 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3925 1 Мексиканское песо 0,0855 1 Молдавский лей 0,0975 1 Египетский фунт 0,0351 1 Норвежская крона 0,1600 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4412 1 Сингапурский доллар 1,3087 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2918 1 Турецкая лира 0,0500 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1598 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1888 1 Новозеландский доллар 1,0570 Золото (1 унция) 4282,1725 Серебро (1 унция) 49,0374 Платина (1 унция) 1585,6070 Палладий (1 унция) 1599,3175 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.09.2024)