Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 1,8896 маната, курс рубля снизился на 0,52% - до 0,0193 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8896
|
1 Российский рубль
|
0,0193
|
1 Австралийский доллар
|
1,1444
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3050
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0960
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1280
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,1804
|
1 Китайский юань
|
0,2399
|
1 Датская крона
|
0,2533
|
1 Грузинский лари
|
0,6315
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2403
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1660
|
1 Швейцарский франк
|
2,0170
|
1 Израильский шекель
|
0,4589
|
1 Канадский доллар
|
1,2598
|
1 Кувейтский динар
|
5,5689
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3925
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0975
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1600
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4412
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3087
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2918
|
1 Турецкая лира
|
0,0500
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1598
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1888
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0570
|
Золото (1 унция)
|
4282,1725
|
Серебро (1 унция)
|
49,0374
|
Платина (1 унция)
|
1585,6070
|
Палладий (1 унция)
|
1599,3175