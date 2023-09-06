Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,8252 маната, курс рубля на 1,1% - до 0,0173 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8252
|
1 Российский рубль
|
0,0173
|
1 Австралийский доллар
|
1,0852
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3420
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0887
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1278
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,1943
|
1 Китайский юань
|
0,2325
|
1 Датская крона
|
0,2448
|
1 Грузинский лари
|
0,6476
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1378
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1533
|
1 Швейцарский франк
|
1,9128
|
1 Израильский шекель
|
0,4472
|
1 Канадский доллар
|
1,2463
|
1 Кувейтский динар
|
5,5108
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3640
|
1 Мексиканское песо
|
0,0975
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1587
|
100 Узбекских сумов
|
0,0140
|
1 Польский злотый
|
0,4064
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2494
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2488
|
1 Турецкая лира
|
0,0634
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1534
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0012
|
Золото (1 унция)
|
3276,6055
|
Серебро (1 унция)
|
40,0669
|
Платина (1 унция)
|
1576,4440
|
Палладиум (1 унция)
|
2074,2550