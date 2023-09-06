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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 сентября 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,8252 маната, курс рубля на 1,1% - до 0,0173 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8252

1 Российский рубль

0,0173

1 Австралийский доллар

1,0852

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3420

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0887

100 Вон Республики Корея

0,1278

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,1943

1 Китайский юань

0,2325

1 Датская крона

0,2448

1 Грузинский лари

0,6476

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1378

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1533

1 Швейцарский франк

1,9128

1 Израильский шекель

0,4472

1 Канадский доллар

1,2463

1 Кувейтский динар

5,5108

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3640

1 Мексиканское песо

0,0975

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1587

100 Узбекских сумов

0,0140

1 Польский злотый

0,4064

1 Сингапурский доллар

1,2494

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2488

1 Турецкая лира

0,0634

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1534

1 Новозеландский доллар

1,0012

Золото (1 унция)

3276,6055

Серебро (1 унция)

40,0669

Платина (1 унция)

1576,4440

Палладиум (1 унция)

2074,2550
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.09.2023)

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