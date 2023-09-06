Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,8252 маната, курс рубля на 1,1% - до 0,0173 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8252 1 Российский рубль 0,0173 1 Австралийский доллар 1,0852 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3420 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0887 100 Вон Республики Корея 0,1278 1 Чешская крона 0,0755 100 Чилийских песо 0,1943 1 Китайский юань 0,2325 1 Датская крона 0,2448 1 Грузинский лари 0,6476 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1378 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1533 1 Швейцарский франк 1,9128 1 Израильский шекель 0,4472 1 Канадский доллар 1,2463 1 Кувейтский динар 5,5108 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3640 1 Мексиканское песо 0,0975 1 Молдавский лей 0,0955 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1587 100 Узбекских сумов 0,0140 1 Польский злотый 0,4064 1 Сингапурский доллар 1,2494 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2488 1 Турецкая лира 0,0634 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1534 1 Новозеландский доллар 1,0012 Золото (1 унция) 3276,6055 Серебро (1 унция) 40,0669 Платина (1 унция) 1576,4440 Палладиум (1 унция) 2074,2550 Подпишитесь на наш Telegram канал