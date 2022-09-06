Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/2c88dcc2-deca-3285-b216-9d6321171cdc.jpg https://static.report.az/photo/2c88dcc2-deca-3285-b216-9d6321171cdc.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,45%, до 1,6909 маната, курс рубля упал на 1,77%, до 0,0277 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6909 1 Российский рубль 0,0277 1 Австралийский доллар 1,1562 1 Аргентинское песо 0,0121 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3298 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0993 100 Вон Республики Корея 0,1237 1 Чешская крона 0,0688 100 Чилийских песо 0,1928 1 Китайский юань 0,2449 1 Датская крона 0,2274 1 Грузинский лари 0,5923 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 1,9658 100 Индонезийских рупий 0, 0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1576 1 Швейцарский франк 1,7353 1 Израильский шекель 0,5006 1 Канадский доллар 1,2953 1 Кувейтский динар 5,5104 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3785 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0880 1 Египетский фунт 0,0885 1 Норвежская крона 0,1709 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3584 1 Сингапурский доллар 1,2108 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2103 1 Турецкая лира 0,0933 1 Тайваньский доллар 0,0552 1 Таджикский сомони 0,1578 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2062 1 Новозеландский доллар 1,0356 Золото (1 унция) 2916,2395 Серебро (1 унция) 31,0568 Платина (1 унция) 1452,1570 Палладий (1 унция) 3492,7520 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.09.2022)