Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,45%, до 1,6909 маната, курс рубля упал на 1,77%, до 0,0277 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6909
|
1 Российский рубль
|
0,0277
|
1 Австралийский доллар
|
1,1562
|
1 Аргентинское песо
|
0,0121
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3298
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0993
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1237
|
1 Чешская крона
|
0,0688
|
100 Чилийских песо
|
0,1928
|
1 Китайский юань
|
0,2449
|
1 Датская крона
|
0,2274
|
1 Грузинский лари
|
0,5923
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9658
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1576
|
1 Швейцарский франк
|
1,7353
|
1 Израильский шекель
|
0,5006
|
1 Канадский доллар
|
1,2953
|
1 Кувейтский динар
|
5,5104
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3785
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0880
|
1 Египетский фунт
|
0,0885
|
1 Норвежская крона
|
0,1709
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3584
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2108
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2103
|
1 Турецкая лира
|
0,0933
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 Таджикский сомони
|
0,1578
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2062
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0356
|
Золото (1 унция)
|
2916,2395
|
Серебро (1 унция)
|
31,0568
|
Платина (1 унция)
|
1452,1570
|
Палладий (1 унция)
|
3492,7520