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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 сентября 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,45%, до 1,6909 маната, курс рубля упал на 1,77%, до 0,0277 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6909

1 Российский рубль

0,0277

1 Австралийский доллар

1,1562

1 Аргентинское песо

0,0121

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3298

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0993

100 Вон Республики Корея

0,1237

1 Чешская крона

0,0688

100 Чилийских песо

0,1928

1 Китайский юань

0,2449

1 Датская крона

0,2274

1 Грузинский лари

0,5923

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

1,9658

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1576

1 Швейцарский франк

1,7353

1 Израильский шекель

0,5006

1 Канадский доллар

1,2953

1 Кувейтский динар

5,5104

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3785

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0880

1 Египетский фунт

0,0885

1 Норвежская крона

0,1709

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3584

1 Сингапурский доллар

1,2108

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2103

1 Турецкая лира

0,0933

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1578

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2062

1 Новозеландский доллар

1,0356

Золото (1 унция)

2916,2395

Серебро (1 унция)

31,0568

Платина (1 унция)

1452,1570

Палладий (1 унция)

3492,7520
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.09.2022)

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