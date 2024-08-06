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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 августа 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8619 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0200 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8619

1 Российский рубль

0,0200

1 Австралийский доллар

1,1061

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2971

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0919

100 Вон Республики Корея

0,1237

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1782

1 Китайский юань

0,2379

1 Датская крона

0,2496

1 Грузинский лари

0,6289

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1715

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1612

1 Швейцарский франк

1,9856

1 Израильский шекель

0,4451

1 Канадский доллар

1,2301

1 Кувейтский динар

5,5635

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3807

1 Мексиканское песо

0,0884

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0345

1 Норвежская крона

0,1547

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4332

1 Сингапурский доллар

1,2830

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2773

1 Турецкая лира

0,0509

1 Тайваньский доллар

0,0520

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1679

1 Новозеландский доллар

1,0081

Золото (1 унция)

4093,6510

Серебро (1 унция)

46,2349

Платина (1 унция)

1557,2935

Палладиум (1 унция)

1461,9405
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.08.2024)

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