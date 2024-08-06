Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8619 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0200 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8619 1 Российский рубль 0,0200 1 Австралийский доллар 1,1061 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2971 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0919 100 Вон Республики Корея 0,1237 1 Чешская крона 0,0736 100 Чилийских песо 0,1782 1 Китайский юань 0,2379 1 Датская крона 0,2496 1 Грузинский лари 0,6289 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1715 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1612 1 Швейцарский франк 1,9856 1 Израильский шекель 0,4451 1 Канадский доллар 1,2301 1 Кувейтский динар 5,5635 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3807 1 Мексиканское песо 0,0884 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0345 1 Норвежская крона 0,1547 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4332 1 Сингапурский доллар 1,2830 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2773 1 Турецкая лира 0,0509 1 Тайваньский доллар 0,0520 1 Таджикский сомони 0,1604 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1679 1 Новозеландский доллар 1,0081 Золото (1 унция) 4093,6510 Серебро (1 унция) 46,2349 Платина (1 унция) 1557,2935 Палладиум (1 унция) 1461,9405 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram