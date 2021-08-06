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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 августа 2021 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12% - до 2,0097 маната, курс рубля понизился на 0,43% - 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0097

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2556

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6744

1 Бразильский реал

0,3229

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1171

100 Вон Республики Корея

0,1488

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2180

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2702

1 Грузинский лари

0,5502

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3663

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1971

1 Швейцарский франк

1,8719

1 Израильский шекель

0,5289

1 Канадский доллар

1,3590

1 Кувейтский динар

5,6578

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4031

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1925

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4419

1 Сингапурский доллар

1,2580

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4252

1 Турецкая лира

0,1993

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0632

100 Японских йен

1,5476

1 Новозеландский доллар

1,1979

Золото (1 унция)

3058,6740

Серебро (1 унция)

42,7022

Платина (1 унция)

1709,7070

Палладий (1 унция)

4512,1825
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.08.2021)

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