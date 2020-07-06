Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2020)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,51% - до 1,9187 маната, курс рубля упал на 0,83%, составив 0,0239 маната.