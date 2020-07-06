Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2020)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,51% - до 1,9187 маната, курс рубля упал на 0,83%, составив 0,0239 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9187
|
1 Российский рубль
|
0.0239
|
1 Австралийский доллар
|
1.1838
|
1 Аргентинское песо
|
0.0241
|
1 Белорусский рубль
|
0.7024
|
1 Бразильский реал
|
0.3199
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1003
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1421
|
1 Чешская крона
|
0.0720
|
100 Чилийских песо
|
0.2119
|
1 Китайский юань
|
0.2411
|
1 Датская крона
|
0.2576
|
1 Грузинский лари
|
0.5577
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1242
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0117
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1833
|
1 Швейцарский франк
|
1.8029
|
1 Израильский шекель
|
0.4951
|
1 Канадский доллар
|
1.2558
|
1 Кувейтский динар
|
5.5238
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0042
|
1 Киргизский сом
|
0.0224
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3968
|
1 Мексиканское песо
|
0.0763
|
1 Молдавский лей
|
0.0984
|
1 Египетский фунт
|
0.1055
|
1 Норвежская крона
|
0.1803
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4299
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2212
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3414
|
1 Турецкая лира
|
0.2478
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0625
|
100 Японских йен
|
1.5788
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1134
|
Золото (1 унция)
|
3015.0180
|
Серебро (1 унция)
|
30.6237
|
Платина (1 унция)
|
1383.6640
|
Палладий (1 унция)
|
3259.1380