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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2020) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2020)
Финансы
6 июля 2020 г. 10:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2020)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,51% - до 1,9187 маната, курс рубля упал на 0,83%, составив 0,0239 маната.

 

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9187

1 Российский рубль

0.0239

1 Австралийский доллар

1.1838

1 Аргентинское песо

0.0241

1 Белорусский рубль

0.7024

1 Бразильский реал

0.3199

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1003

100 Вон Республики Корея

0.1421

1 Чешская крона

0.0720

100 Чилийских песо

0.2119

1 Китайский юань

0.2411

1 Датская крона

0.2576

1 Грузинский лари

0.5577

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.1242

100 Индонезийских рупий

0.0117

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1833

1 Швейцарский франк

1.8029

1 Израильский шекель

0.4951

1 Канадский доллар

1.2558

1 Кувейтский динар

5.5238

1 Казахстанский тенге

0.0042

1 Киргизский сом

0.0224

100 Ливанских фунтов

0.1128

1 Малазийский ринггит

0.3968

1 Мексиканское песо

0.0763

1 Молдавский лей

0.0984

1 Египетский фунт

0.1055

1 Норвежская крона

0.1803

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4299

1 Сингапурский доллар

1.2212

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3414

1 Турецкая лира

0.2478

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0625

100 Японских йен

1.5788

1 Новозеландский доллар

1.1134

Золото (1 унция)

3015.0180

Серебро (1 унция)

30.6237

Платина (1 унция)

1383.6640

Палладий (1 унция)

3259.1380
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Версия на английском языке Currency exchange rates (06.07.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.07.2020)

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