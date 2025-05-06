Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9252 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 2,9%, до 2,1118 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9252
|
100 российских рублей
|
2,1118
|
1 австралийский доллар
|
1,0996
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 болгарский лев
|
0,9843
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1231
|
1 чешская крона
|
0,0772
|
1 китайский юань
|
0,2355
|
1 датская крона
|
0,2580
|
1 грузинский лари
|
0,6198
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2,2614
|
10 000 иранских риалов
|
0,0314
|
1 шведская крона
|
0,1761
|
1 швейцарский франк
|
2,0661
|
1 израильский шекель
|
0,4694
|
1 канадский доллар
|
1,2305
|
1 кувейтский динар
|
5,5452
|
100 казахстанских тенге
|
0,3291
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4773
|
1 молдавский лей
|
0,0990
|
1 норвежская крона
|
0,1639
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6043
|
1 польский злотый
|
0,4514
|
1 румынский лей
|
0,3867
|
1 сербский динар
|
0,0164
|
1 сингапурский доллар
|
1,3154
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3053
|
1 Турецкая лира
|
0,0440
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1829
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0169
|
Золото
|
5718,0180
|
Серебро
|
56,2157
|
Платина
|
1659,4890
|
Палладий
|
1616,2410