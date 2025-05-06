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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 мая 2025 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9252 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 2,9%, до 2,1118 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9252

100 российских рублей

2,1118

1 австралийский доллар

1,0996

1 белорусский рубль

0,5543

1 болгарский лев

0,9843

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1231

1 чешская крона

0,0772

1 китайский юань

0,2355

1 датская крона

0,2580

1 грузинский лари

0,6198

1 гонконгский доллар

0,2193

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2,2614

10 000 иранских риалов

0,0314

1 шведская крона

0,1761

1 швейцарский франк

2,0661

1 израильский шекель

0,4694

1 канадский доллар

1,2305

1 кувейтский динар

5,5452

100 казахстанских тенге

0,3291

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4773

1 молдавский лей

0,0990

1 норвежская крона

0,1639

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6043

1 польский злотый

0,4514

1 румынский лей

0,3867

1 сербский динар

0,0164

1 сингапурский доллар

1,3154

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3053

1 Турецкая лира

0,0440

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1829

1 Новозеландский доллар

1,0169

Золото

5718,0180

Серебро

56,2157

Платина

1659,4890

Палладий

1616,2410
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.05.2025)

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