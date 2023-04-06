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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 апреля 2023 г. 10:06
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,58%, составив 1, 8513 маната, курс рубля упал на 0,47% - до 0,0213 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8513

1 Российский рубль

0,0213

1 Австралийский доллар

1,1374

1 Аргентинское песо

0,0080

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3377

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0939

100 Вон Республики Корея

0,1289

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2096

1 Китайский юань

0,2470

1 Датская крона

0,2485

1 Грузинский лари

0,6706

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1154

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1629

1 Швейцарский франк

1,8734

1 Израильский шекель

0,4747

1 Канадский доллар

1,2604

1 Кувейтский динар

5,5379

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3860

1 Мексиканское песо

0,0926

1 Молдавский лей

0,0931

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1622

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,3950

1 Сингапурский доллар

1,2775

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2949

1 Турецкая лира

0,0883

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1560

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2960

1 Новозеландский доллар

1,0691

Золото (1 унция)

3421,8960

Серебро (1 унция)

42,2140

Платина (1 унция)

1709,4265

Палладий (1 унция)

2435,6920
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.04.2023)

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