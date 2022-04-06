Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62%, до 1,8524, курс рубля - на 0,49%, до 0,0203 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8524 1 Российский рубль 0,0203 1 Австралийский доллар 1,2883 1 Аргентинское песо 0,0152 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3655 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1157 100 Вон Республики Корея 0,1395 1 Чешская крона 0,0760 100 Чилийских песо 0,2161 1 Китайский юань 0,2670 1 Датская крона 0,2491 1 Грузинский лари 0,5521 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2219 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1800 1 Швейцарский франк 1,8258 1 Израильский шекель 0,5280 1 Канадский доллар 1,3601 1 Кувейтский динар 5,5773 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4030 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0927 1 Египетский фунт 0,0931 1 Норвежская крона 0,1941 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3981 1 Сингапурский доллар 1,2495 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3394 1 Турецкая лира 0,1155 1 Тайваньский доллар 0,0590 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3722 1 Новозеландский доллар 1,1804 Золото (1 унция) 3265,7170 Серебро (1 унция) 41,2684 Платина (1 унция) 1647,1385 Палладий (1 унция) 3829,7600 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.04.2022)