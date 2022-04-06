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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 апреля 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62%, до 1,8524, курс рубля - на 0,49%, до 0,0203 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8524

1 Российский рубль

0,0203

1 Австралийский доллар

1,2883

1 Аргентинское песо

0,0152

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3655

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1157

100 Вон Республики Корея

0,1395

1 Чешская крона

0,0760

100 Чилийских песо

0,2161

1 Китайский юань

0,2670

1 Датская крона

0,2491

1 Грузинский лари

0,5521

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2219

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1800

1 Швейцарский франк

1,8258

1 Израильский шекель

0,5280

1 Канадский доллар

1,3601

1 Кувейтский динар

5,5773

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4030

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0927

1 Египетский фунт

0,0931

1 Норвежская крона

0,1941

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3981

1 Сингапурский доллар

1,2495

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3394

1 Турецкая лира

0,1155

1 Тайваньский доллар

0,0590

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3722

1 Новозеландский доллар

1,1804

Золото (1 унция)

3265,7170

Серебро (1 унция)

41,2684

Платина (1 унция)

1647,1385

Палладий (1 унция)

3829,7600
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.04.2022)

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