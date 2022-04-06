Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62%, до 1,8524, курс рубля - на 0,49%, до 0,0203 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8524
|
1 Российский рубль
|
0,0203
|
1 Австралийский доллар
|
1,2883
|
1 Аргентинское песо
|
0,0152
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3655
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1157
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1395
|
1 Чешская крона
|
0,0760
|
100 Чилийских песо
|
0,2161
|
1 Китайский юань
|
0,2670
|
1 Датская крона
|
0,2491
|
1 Грузинский лари
|
0,5521
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2219
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1800
|
1 Швейцарский франк
|
1,8258
|
1 Израильский шекель
|
0,5280
|
1 Канадский доллар
|
1,3601
|
1 Кувейтский динар
|
5,5773
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4030
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0927
|
1 Египетский фунт
|
0,0931
|
1 Норвежская крона
|
0,1941
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3981
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2495
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3394
|
1 Турецкая лира
|
0,1155
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0590
|
1 Таджикский сомони
|
0,1360
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3722
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1804
|
Золото (1 унция)
|
3265,7170
|
Серебро (1 унция)
|
41,2684
|
Платина (1 унция)
|
1647,1385
|
Палладий (1 унция)
|
3829,7600