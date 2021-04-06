Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,37%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37% - до 2,0070 маната, курс рубля остался на уровне 0,0223 маната.