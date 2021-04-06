Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37% - до 2,0070 маната, курс рубля остался на уровне 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0070
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,2990
|
1 Аргентинское песо
|
0,0184
|
1 Белорусский рубль
|
0,6407
|
1 Бразильский реал
|
0,3000
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1166
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1513
|
1 Чешская крона
|
0,0772
|
100 Чилийских песо
|
0,2359
|
1 Китайский юань
|
0,2594
|
1 Датская крона
|
0,2698
|
1 Грузинский лари
|
0,4985
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3631
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1951
|
1 Швейцарский франк
|
1,8125
|
1 Израильский шекель
|
0,5133
|
1 Канадский доллар
|
1,3560
|
1 Кувейтский динар
|
5,6245
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4113
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0942
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1999
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4372
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2681
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4113
|
1 Турецкая лира
|
0,2093
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0597
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0610
|
100 Японских йен
|
1,5416
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1991
|
Золото (1 унция)
|
2947,8000
|
Серебро (1 унция)
|
42,3414
|
Платина (1 унция)
|
2058,5300
|
Палладий (1 унция)
|
4515,0385