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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,37%
Финансы
6 апреля 2021 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37% - до 2,0070 маната, курс рубля остался на уровне 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0070

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2990

1 Аргентинское песо

0,0184

1 Белорусский рубль

0,6407

1 Бразильский реал

0,3000

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1166

100 Вон Республики Корея

0,1513

1 Чешская крона

0,0772

100 Чилийских песо

0,2359

1 Китайский юань

0,2594

1 Датская крона

0,2698

1 Грузинский лари

0,4985

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3631

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1951

1 Швейцарский франк

1,8125

1 Израильский шекель

0,5133

1 Канадский доллар

1,3560

1 Кувейтский динар

5,6245

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4113

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0942

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1999

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4372

1 Сингапурский доллар

1,2681

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4113

1 Турецкая лира

0,2093

1 Тайваньский доллар

0,0597

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0610

100 Японских йен

1,5416

1 Новозеландский доллар

1,1991

Золото (1 унция)

2947,8000

Серебро (1 унция)

42,3414

Платина (1 унция)

2058,5300

Палладий (1 унция)

4515,0385
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.04.2021)

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