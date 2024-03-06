Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% - до 1,8448 маната, курс рубля вырос на 0,5% и составил 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8448 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1078 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3429 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0897 100 Вон Республики Корея 0,1272 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,1734 1 Китайский юань 0,2361 1 Датская крона 0,2475 1 Грузинский лари 0,6406 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1593 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1638 1 Швейцарский франк 1,9221 1 Израильский шекель 0,4730 1 Канадский доллар 1,2513 1 Кувейтский динар 5,5252 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3594 1 Мексиканское песо 0,1004 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1609 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4279 1 Сингапурский доллар 1,2666 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2577 1 Турецкая лира 0,0536 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0443 100 Японских йен 1,1337 1 Новозеландский доллар 1,0356 Золото (1 унция) 3614,8630 Серебро (1 унция) 40,1829 Платина (1 унция) 1509,4980 Палладиум (1 унция) 1634,9750 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.03.2024)