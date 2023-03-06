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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 марта 2023 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, составив 1,8092 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8092

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,1481

1 Аргентинское песо

0,0086

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3270

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0936

100 Вон Республики Корея

0,1311

1 Чешская крона

0,0770

100 Чилийских песо

0,2115

1 Китайский юань

0,2460

1 Датская крона

0,2431

1 Грузинский лари

0,6536

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0458

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1625

1 Швейцарский франк

1,8165

1 Израильский шекель

0,4651

1 Канадский доллар

1,2500

1 Кувейтский динар

5,5398

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3806

1 Мексиканское песо

0,0946

1 Молдавский лей

0,0902

1 Египетский фунт

0,0552

1 Норвежская крона

0,1635

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3843

1 Сингапурский доллар

1,2643

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2609

1 Турецкая лира

0,0900

1 Тайваньский доллар

0,0556

1 Таджикский сомони

0,1607

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2531

1 Новозеландский доллар

1,0561

Золото (1 унция)

3152,8030

Серебро (1 унция)

36,1604

Платина (1 унция)

1663,6625

Палладий (1 унция)

2468,9525
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.03.2023)

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