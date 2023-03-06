Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, составив 1,8092 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8092
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,1481
|
1 Аргентинское песо
|
0,0086
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3270
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0936
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1311
|
1 Чешская крона
|
0,0770
|
100 Чилийских песо
|
0,2115
|
1 Китайский юань
|
0,2460
|
1 Датская крона
|
0,2431
|
1 Грузинский лари
|
0,6536
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0458
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1625
|
1 Швейцарский франк
|
1,8165
|
1 Израильский шекель
|
0,4651
|
1 Канадский доллар
|
1,2500
|
1 Кувейтский динар
|
5,5398
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3806
|
1 Мексиканское песо
|
0,0946
|
1 Молдавский лей
|
0,0902
|
1 Египетский фунт
|
0,0552
|
1 Норвежская крона
|
0,1635
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3843
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2643
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2609
|
1 Турецкая лира
|
0,0900
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0556
|
1 Таджикский сомони
|
0,1607
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2531
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0561
|
Золото (1 унция)
|
3152,8030
|
Серебро (1 унция)
|
36,1604
|
Платина (1 унция)
|
1663,6625
|
Палладий (1 унция)
|
2468,9525