Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8274 маната, курс рубля повысился на 1,1%, и составил 0,0188 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8274 1 Российский рубль 0,0188 1 Австралийский доллар 1,1073 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3412 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0894 100 Вон Республики Корея 0,1281 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,1777 1 Китайский юань 0,2363 1 Датская крона 0,2450 1 Грузинский лари 0,6391 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1340 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1607 1 Швейцарский франк 1,9547 1 Израильский шекель 0,4638 1 Канадский доллар 1,2581 1 Кувейтский динар 5,5213 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3570 1 Мексиканское песо 0,0994 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1594 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4212 1 Сингапурский доллар 1,2635 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2520 1 Турецкая лира 0,0556 1 Тайваньский доллар 0,0543 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0452 100 Японских йен 1,1454 1 Новозеландский доллар 1,0323 Золото (1 унция) 3445,3305 Серебро (1 унция) 38,0324 Платина (1 унция) 1536,7490 Палладиум (1 унция) 1634,7455 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.02.2024)