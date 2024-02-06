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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 февраля 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8274 маната, курс рубля повысился на 1,1%, и составил 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8274

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1073

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3412

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0894

100 Вон Республики Корея

0,1281

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,1777

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2450

1 Грузинский лари

0,6391

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1340

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1607

1 Швейцарский франк

1,9547

1 Израильский шекель

0,4638

1 Канадский доллар

1,2581

1 Кувейтский динар

5,5213

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3570

1 Мексиканское песо

0,0994

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1594

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4212

1 Сингапурский доллар

1,2635

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2520

1 Турецкая лира

0,0556

1 Тайваньский доллар

0,0543

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0452

100 Японских йен

1,1454

1 Новозеландский доллар

1,0323

Золото (1 унция)

3445,3305

Серебро (1 унция)

38,0324

Платина (1 унция)

1536,7490

Палладиум (1 унция)

1634,7455
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.02.2024)

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