Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,79% - до 1,7887 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0236 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7887 1 Российский рубль 0,0236 1 Австралийский доллар 1,1498 1 Аргентинское песо 0,0095 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3176 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0990 100 Вон Республики Корея 0,1343 1 Чешская крона 0,0743 100 Чилийских песо 0,1994 1 Китайский юань 0,2481 1 Датская крона 0,2405 1 Грузинский лари 0,6293 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0262 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1593 1 Швейцарский франк 1,8151 1 Израильский шекель 0,4794 1 Канадский доллар 1,2530 1 Кувейтский динар 5,5408 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3869 1 Мексиканское песо 0,0881 1 Молдавский лей 0,0886 1 Египетский фунт 0,0624 1 Норвежская крона 0,1661 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3820 1 Сингапурский доллар 1,2640 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2668 1 Турецкая лира 0,0906 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2690 1 Новозеландский доллар 1,0613 Золото (1 унция) 3123,0530 Серебро (1 унция) 39,6570 Платина (1 унция) 1804,1760 Палладий (1 унция) 3001,3585 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.01.2023)