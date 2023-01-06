Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,79% - до 1,7887 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0236 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7887
|
1 Российский рубль
|
0,0236
|
1 Австралийский доллар
|
1,1498
|
1 Аргентинское песо
|
0,0095
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3176
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0990
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1343
|
1 Чешская крона
|
0,0743
|
100 Чилийских песо
|
0,1994
|
1 Китайский юань
|
0,2481
|
1 Датская крона
|
0,2405
|
1 Грузинский лари
|
0,6293
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0262
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1593
|
1 Швейцарский франк
|
1,8151
|
1 Израильский шекель
|
0,4794
|
1 Канадский доллар
|
1,2530
|
1 Кувейтский динар
|
5,5408
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3869
|
1 Мексиканское песо
|
0,0881
|
1 Молдавский лей
|
0,0886
|
1 Египетский фунт
|
0,0624
|
1 Норвежская крона
|
0,1661
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3820
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2640
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2668
|
1 Турецкая лира
|
0,0906
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2690
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0613
|
Золото (1 унция)
|
3123,0530
|
Серебро (1 унция)
|
39,6570
|
Платина (1 унция)
|
1804,1760
|
Палладий (1 унция)
|
3001,3585