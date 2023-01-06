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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2023) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 января 2023 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,79% - до 1,7887 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0236 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7887

1 Российский рубль

0,0236

1 Австралийский доллар

1,1498

1 Аргентинское песо

0,0095

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3176

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0990

100 Вон Республики Корея

0,1343

1 Чешская крона

0,0743

100 Чилийских песо

0,1994

1 Китайский юань

0,2481

1 Датская крона

0,2405

1 Грузинский лари

0,6293

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0262

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1593

1 Швейцарский франк

1,8151

1 Израильский шекель

0,4794

1 Канадский доллар

1,2530

1 Кувейтский динар

5,5408

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3869

1 Мексиканское песо

0,0881

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0624

1 Норвежская крона

0,1661

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3820

1 Сингапурский доллар

1,2640

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2668

1 Турецкая лира

0,0906

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2690

1 Новозеландский доллар

1,0613

Золото (1 унция)

3123,0530

Серебро (1 унция)

39,6570

Платина (1 унция)

1804,1760

Палладий (1 унция)

3001,3585
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2023)

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